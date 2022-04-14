«Помощь» открыла сбор для беженцев из Украины

«Помощь» запустила спецпроект «Помощь беженцам» — в рамках него в приложении будет открыт первый сбор на миллион рублей. Как отметила Sostav пресс-служба компании, он будет перечислен партнёрским благотворительным организациям на покупку продуктов, медикаментов, средств личной гигиены и на другие виды экстренной гуманитарной помощи.

Помощь предназначена для беженцев из Украины, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Воронежской области, живут с семьями в Краснодарском крае, а также временно пребывают в Москве и Санкт-Петербурге без постоянного места жительства. Партнёрами инициативы выступили фонд «Поколение», «Волонтёрский корпус-36» от прихода Тихвино-Онуфриевского храма г. Воронежа и «Ночлежка».

Для участия в сборе пользователям нужно скачать приложение «Помощь» и зарегистрироваться в нём. После открытия карты приложения выбрать баннер спецпроекта «Помощь беженцам».

Внутри карточки можно ознакомиться с дополнительной информацией и сделать разовый перевод на любую удобную сумму. В личном кабинете будет доступен отчёт о потраченных средствах — там же можно увидеть, кто и какую сумму перевёл на гуманитарную помощь.

Никита Кукушкин, основатель проекта «Помощь»: Проект «Помощь» был создан как удобный инструмент для помощи тем, кто в этом остро нуждается. Сегодня мы не можем пройти мимо людей, оказавшихся в трудной ситуации. Наше поколение должно нести мир и любовь, особенно сегодня. Беженцы из Украины нуждаются в помощи. Заходите в приложение и помогайте. Меняйте мир к лучшему — сегодня, сейчас.

Приложение адресной помощи «Помощь» было признано одним из лучших диджитал-кейсов 2021 года по версии читателей и экспертов Sostav.