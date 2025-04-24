«VK Реклама» добавила опцию обещанного платежа для физических лиц

Платформа «VK Реклама» запустила функцию обещанного платежа, доступную для физических лиц. Нововведение позволит не останавливать рекламные кампании даже при недостатке средств на счету. Об этом Sostav сообщили в сервисе.

Для получения доступа к опции необходимо указать ИНН в личном кабинете, а также запускать кампании не менее чем на 10 тыс. руб. в течение трех месяцев. Сумма доступного обещанного платежа определяется на основе среднего месячного оборота рекламодателя. Возврат средств возможен на протяжении 30 дней с момента оформления.

Процесс подачи заявки автоматизирован: в разделе «Бюджет» пользователь может ознакомиться с доступным лимитом и сроками возврата, указать нужную сумму и получить платеж, который отразится в списке транзакций. У каждого платежа есть кнопки для погашения.

Ранее в «VK Рекламе» появилась возможность автоматизации рекламных кампаний. Пользователям стали доступны смарт-кампании.