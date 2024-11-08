Половина россиян из-за сбоев на YouTube ищет видео в поисковиках и соцсетях

Около половины опрошенных россиян (48%) предпочитают искать видео в поисковых системах и социальных сетях из-за проблем с работой YouTube. Чаще всего пользователи обращаются к «Яндексу», который по популярности обошел Google. Таковы результаты опроса института общественного мнения «Анкетолог».

Авторы исследования выяснили, что в последние месяцы практически все участники опроса, пользующиеся интернетом в России (92%), испытывали трудности с загрузкой роликов на YouTube. Постоянно проблемы возникали у 57% опрошенных, у 35% — периодически.

«Пользователи, которые сталкиваются с проблемой загрузки видео на YouTube, чаще всего используют VPN (50%) или ищут контент на других сервисах и сайтах (48%)», — говорится в исследовании.

Как проводилось исследование Со 2 по 11 октября с помощью онлайн-панели Anketolog.ru было опрошено 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в городах численностью свыше 500 тыс. человек. Выборка отражала социально-демографические параметры населения России. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,5%.

Среди тех, кто обращается к другим сайтам и сервисам для поиска видео, 80% пользуются «Яндексом» и Google. При этом 93% респондентов используют поиск «Яндекса», а 71% — Google. Реже опрошенные ищут контент в социальных сетях (48%), конкретных сервисах (41%) или мессенджерах (23%).

Для россиян, которые ищут контент на других сервисах и сайтах, альтернативными платформами YouTube стали «VK Видео» (74%), Rutube (71%) и «Яндекс Видео» (48%).

Одинаковое количество участников опроса (по 11%) указали, что из-за проблем с YouTube они стали реже смотреть определенный контент или вовсе отказались от его просмотра. Среди такого контента — фильмы (38%), сериалы (32%), развлекательные видео (37%), музыкальные клипы (30%) и видеоблоги (29%).

Образовательный контент также потерял часть своей аудитории — 22% респондентов сообщили о снижении интереса к лекциям и обучающим роликам.

Среди устройств, с которых опрошенные россияне предпочитают смотреть видео, лидируют смартфоны (95%) и компьютеры (75%). ТВ использует половина опрошенных (50%). Планшеты остаются наименее популярными — ими пользуются 26% респондентов.