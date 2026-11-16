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16.11.2026 в 09:30

Половина площадей в строящихся в Москве ТЦ может остаться без арендаторов

Речь идет о торговых центрах, которые возводят в рамках программы создания мест приложения труда

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В ближайшие три года в Москве планируется построить около 9,5 млн кв. м коммерческой недвижимости в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). На торговые центры придется около 7% этого объема, или примерно 700 тыс. кв. м. Половина новых площадей может остаться незаполненной, рассказала РИА «Новости Недвижимость» эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

По ее словам, заполняемость торговых центров, уже построенных по программе МПТ, составляет около 50%. Аналогичная ситуация может сложиться и с объектами, которые введут в ближайшие три года.

Одной из причин эксперт назвала превышение предложения коммерческой недвижимости над спросом со стороны бизнеса. По ее оценке, арендаторов не хватает для заполнения уже существующих торговых площадей.

Еще одна проблема — специализация девелоперов. По словам Кермедчиевой, многие объекты по программе МПТ строят компании, ориентированные на жилую недвижимость. Ошибки при проектировании, в том числе в системах вентиляции и высоте потолков, могут сделать помещения непригодными для размещения арендаторов.

По данным АТЭР, в 2026 году сегменты развлечений, ювелирных украшений и общественного питания стали лидерами по открытию магазинов и заведений в российских ТЦ. По числу закрытий первое место занял фэшн-сегмент.

Москва Торговый центр
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