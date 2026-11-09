Фэшн-сегмент лидирует по закрытиям магазинов в российских ТЦ в 2026 году

В 2026 году сегменты развлечений, ювелирных украшений и общественного питания стали лидерами по открытию магазинов и заведений в российских торговых центрах (ТЦ). По числу закрытий первое место занял фэшн-сегмент. Об этом в интервью ТАСС рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.

По словам эксперта, сокращение числа физических магазинов одежды связано с переходом продаж в онлайн. Около половины товаров фэшн-категории уже реализуется через интернет. Также количество офлайн-точек уменьшается в сегментах электроники и детских товаров.

Структура арендаторов торговых центров постепенно меняется: традиционные торговые категории, включая одежду, обувь и спортивные товары, оптимизируют занимаемые площади.

Ранее аналитики CMWP подсчитали, что в первом полугодии 2026 года развлекательные форматы впервые обошли магазины одежды и обуви по доле среди арендаторов новых торговых центров. На fashion-сегмент пришлось 13% арендованных площадей против 22% годом ранее, тогда как доля компаний из развлекательной сферы за год удвоилась — до 14%.