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16.11.2026 в 11:55

АСИ поможет российским брендам продвигать товары в Китае через блогеров

Агентство готово взять на себя организацию работы с китайскими инфлюенсерами

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово помогать российским брендам налаживать сотрудничество с китайскими блогерами для продвижения отечественных товаров на рынке КНР. Об этом журналистам сообщила глава представительства агентства на Дальнем Востоке Ольга Курилова. Ее слова приводит «Прайм».

Как уточнила Курилова, АСИ готово взять на себя организацию работы с инфлюенсерами для повышения узнаваемости российских брендов.

В сентябре в рамках Восточного экономического форума китайский блогер Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, провела прямой эфир с презентацией российских товаров. За четыре дня их совокупные продажи в Китае превысили 1 млрд руб.

Китай АСИ
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