МОТ: в бедных странах 86% молодых работников заняты неформально, в богатых — лишь 12%

Средняя доля неформально занятых среди работников в возрасте от 15 до 29 лет составила 50,8% по последним доступным данным из 105 стран. По сопоставимой выборке показатель с 2023 года снизился на 1,2 процентного пункта, следует из доклада Международной организации труда (МОТ) «Глобальные тенденции занятости молодежи — 2026».

К неформальной занятости МОТ относит работу без письменного договора, социального страхования, оплачиваемого отпуска или больничного. В показатель также входит самозанятость на незарегистрированных предприятиях и в хозяйствах.

Среди молодых наемных работников доля неформально занятых составила в среднем 45,6%. В странах с низким и ниже среднего доходом показатель достигал 77,5%, в государствах с доходом выше среднего — 38,7%, а в странах с высоким доходом — 11,5%. Расчет основан на последних доступных данных по 108 странам.

Если учитывать как наемных, так и самостоятельно занятых молодых людей, разрыв увеличивается: 85,6% в странах с низким и ниже среднего доходом против 44,9% в государствах с доходом выше среднего и 11,7% — с высоким. Таким образом, вероятность неформальной занятости для молодежи в бедных странах почти в восемь раз выше.

На различия в качестве рабочих мест указывает и показатель неустойчивой занятости. В самозанятости или на временных договорах сроком менее года находились 66,1% работников 25−29 лет в странах с низким и ниже среднего доходом против 24,6% в государствах с высоким доходом.

Цифровые платформы расширяют возможности молодежи получать доход, однако такая работа часто связана с нестабильными заработками, слабой переговорной позицией и отсутствием социальной защиты. Поэтому, отмечает МОТ, небольшое снижение неформальной занятости пока не устраняет разрыв в качестве рабочих мест.