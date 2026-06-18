Полина Франдлих назначена директором по перформанс-маркетингу агентства «Зорка»

Полина Франдлих заняла пост директора по перформанс-маркетингу агентства Зорка . Как рассказали Sostav в компании, эксперт специализируется на комплексном подходе к перформанс-маркетингу: от формирования стратегии и выбора каналов роста до повышения эффективности маркетинговых инвестиций.



Отдельное направление экспертизы Полины — мобильный перформанс-маркетинг, включая запуск и масштабирование мобильных кампаний, работу с мобильной аналитикой, атрибуцией, продуктовыми метриками и поиском возможностей для роста LTV и удержания пользователей.

До перехода в «Зорку» она занималась развитием перформанс-направлений и управлением профильными командами в компаниях Go Ahead , «Банки.ру» и «Т-Банке».

В агентстве отметили, что новое назначение связано с развитием перформанс-практики и расширением работы с клиентскими проектами.

Александр Андронов, директор по развитию агентства «Зорка»: Полина пришла в команду в тот момент, когда мы выходим на новый виток развития: от чистого агентского бизнеса к формированию собственного источника трафика. Мы уже инвестировали много ресурсов в аналитику: сейчас у нас есть устойчивая инфраструктура данных, которая позволяет в деталях видеть вклад каждого канала и кампании в бизнес‑результат клиента. Наша задача на ближайший период — использовать эту основу для запуска и масштабирования собственного источника трафика. Нам нужен был человек, который умеет держать вместе данные, продукт и продажи. У Полины есть необходимый опыт: выстраивание перформанс‑направлений, работа с крупными бюджетами и внедрение системного подхода к growth-маркетингу.