Россияне считают июль самым подходящим месяцем для покупки нового автомобиля

Для 22% опрошенных россиян, которые собираются приобрести автомобиль в 2025 году, месяц покупки не является ключевым фактором. Однако в среднем респонденты выбирают июль для приобретения машины. Причины — выплата премий, достаточный уровень накоплений и отпуска. Об этом говорится в исследовании сервисов «Авито Реклама» и «Авито Авто», которое есть в распоряжении Sostav.

48% участников опроса владеют личными автомобилями, 14% планируют приобрести машину в этом году. 41% респондентов покупали авто больше пяти лет назад, 19% — три-четыре года назад, 15% — один-два года назад. Каждый десятый приобрел автомобиль меньше года назад, 12% впервые купят машину в этом году.

33% интервьюируемых намерены приобрести автомобиль с пробегом, 21% рассматривает новые варианты. Мужчины (22%) чаще женщин (19%) планируют купить авто без пробега.

41% россиян хотят выделить на приобретение нового автомобиля до 1 млн руб., 28% — до 2 млн руб., 17% — до 3 млн руб. Еще 4% респондентов собираются потратить на покупку машины больше 5 млн руб. В среднем на эти цели россияне готовы выделить около 1,6 млн руб.

26% опрошенных сообщили, что на финальное решение о покупке автомобиля влияет реклама на классифайдах и маркетплейсах. В то же время реклама на телевидении и в поисковых сервисах оказала влияние на 12% респондентов, а в соцсетях — на 9%.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Авторынок в России изменился. Появились бренды, с которыми потребители еще не так хорошо знакомы. В этих условиях особенно важно работать над увеличением узнаваемости новых автомобильных марок и ростом доверия к ним. Решать эти задачи могут помочь инструменты медийной рекламы. Мы видим их востребованность и по своим данным: по итогам 2024 года инвестиции рекламодателей из категории «Авто» в имиджевые кампании на «Авито» выросли на 55% год к году.

В исследовании приняли участие 10 тыс. жителей России старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в январе продажи автомобилей с пробегом в РФ увеличились на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысили 420 тыс.