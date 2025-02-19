Рынок автомобилей с пробегом вырос в России почти на 30%

В январе 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России увеличились на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысили 420 тыс. Больше половины (51,5%) вторичного рынка пришлось на пять марок: Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Об этом сообщает пресс-служба «Автостата».

В первый месяц года бывших в употреблении автомобилей бренда Lada было продано 111,2 тыс., Toyota — 42,4 тыс., Kia — 22,6 тыс., Hyundai — 22 тыс., Nissan — 18,2 тыс. В модельном рейтинге в топ-3 вошли машины марки Lada — «семерка» (продано 10 тыс. б/у автомобилей), «четырнадцатая» (8,5 тыс. шт.) и седан «Приора» (8 тыс. авто).

Также стало известно, что в России могут запретить продажу опасных автоаксессуаров: заглушек для автомобильных ремней безопасности, различных накладок и адаптеров для них. На эти товары в прошлом году россияне потратили на маркетплейсах больше 84 млн руб.

Запрет на продажу указанных автоаксессуаров разработали в Госдуме, документ внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время.