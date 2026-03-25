25.03.2026 в 13:50

Поколение Z больше доверяет отзывам, чем инфлюенсерам

Три четверти молодых потребителей считают отзывы клиентов самым надежным источником

72% представителей поколения Z считают отзывы покупателей самым надежным источником при оценке брендов. При этом доверие к брендовой рекламе и публикациям в соцсетях оказалось значительно ниже. Такие данные содержатся в исследовании Talker Research.

Так, молодая аудитория больше доверяет независимым сторонам — исследованиям (68%), мнениям экспертов (68%) и новостным публикациям (58%), чем контенту инфлюенсеров или самой рекламе. Доверие к брендовой рекламе и публикациям в соцсетях оказалось ниже (по 57%), а контент от инфлюенсеров занял лишь седьмое место (55%). Еще меньше зумеры верят рекламным акциям и спецкампаниям (46%).

37% респондентов отметили, что их побуждает к взаимодействию с брендом (подписка, регистрация, покупка), прежде всего понятная и полезная информация, а 35% — возможность увидеть мнения «реальных людей».

Подводя итог, авторы исследования отметили, что, несмотря на рост инфлюенс-маркетинга, поколение Z становится все более скептичным к платной рекламе и ищет подлинные источники информации.

Среди россиян основным ориентиром при выборе товаров также остаются отзывы реальных покупателей. Полезными их считают 72% опрошенных — почти вдвое больше, чем обзоры блогеров (39%) или рекомендации на специализированных сайтах (34%).

Юлия Топольская
зумер
