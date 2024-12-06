Пользователи поиска «Яндекса» до 800 тысяч раз в день ищут товары по картинкам

Аналитики «Яндекса» подсчитали, что пользователи поиска до 800 тыс. раз в день загружают изображения товаров, чтобы найти нужную вещь на сайтах магазинов. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там напомнили, что нейросети могут находить товары в поиске не только по изображениям, но и по текстовым запросам. Например, по запросу пользователя «чайник» на странице с результатами сервис покажет галерею соответствующих товаров. Далее по картинке можно выбрать подходящий чайник и узнать, где его приобрести онлайн.

Ежедневно поиск по изображениям показывает пользователям галереи с товарами по текстовым запросам около 1,5 млн раз.

В декабре 2021 года «Яндекс» запустил поиск товаров по картинкам. Тогда отмечалось, что для технологии компьютерного зрения используются нейронные сети, обученные на многочисленных примерах. Так же работает и умная камера «Яндекса».