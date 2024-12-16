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16.12.2024 в 15:35

«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества

Получить статус «Подтверждённый бизнес» могут юрлица, ИП и самозанятые

Владельцы бизнес-сообществ могут получить во «ВКонтакте» отметку «Подтверждённый бизнес». Сделать это можно через сервис авторизации «VK Бизнес ID». Отметка отобразится в виде специальной серой галочки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Отметка подтверждает, что сообщество ведёт реальный бизнес. Получить статус «Подтверждённый бизнес» могут владельцы юридических лиц, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Для активации опции через «VK Бизнес ID» владельцу бизнес-сообщества нужно привязать существующий бизнес-профиль или создать новый. Подтверждение реквизитов доступно через сервисы авторизации «Т-Банка» или «Альфа-Банка». Если расчётного счёта в этих банках нет, можно предоставить необходимые документы в личном кабинете «VK Бизнес ID»: команда «ВКонтакте» вручную их проверит.

После прохождения авторизации в бизнес-сообществе обновится информация о реквизитах компании и появится серая галочка. Функция подтверждения опциональна, можно пройти его по желанию.

Ранее «ВКонтакте» упростила интеграцию с системой для автоматизации и управления бизнесом в сфере услуг Yclients. Предпринимателям не нужно вручную переносить свои услуги из сервиса в сообщество «ВКонтакте» — соцсеть сделает это автоматически.

ВКонтакте Сообщества
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