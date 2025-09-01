Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 16:00

«Подружка» представила бренд-персонажа Пинки к своему 20-летию

Сеть магазинов подготовила акции, скретч-карты с призами и другие активности

В сентябре сеть магазинов косметики, парфюмерии и средств по уходу за собой «Подружка» празднует день рождения: компания расширяет линейку корейских брендов и запускает нового бренд-персонажа — кошечку Пинки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.

Компания расширила ассортимент новыми азиатскими брендами, в числе которых Celimax, Anua, Tocobo, Arencia и другие, а также создала бренд-персонажа в коллаборации с дизайнером 3D-игрушек Владуе. Пинки появится в мерче и коммуникациях и будет сопровождать покупателей в соцсетях ретейлера.

Кошка с фиолетовыми волосами сочетает в себе свободу, стиль и отражает ценности «Подружки» — дружелюбие, легкость и любовь к красоте. Пинки уже появилась в чат-боте ретейлера, чтобы сделать расклад таро, рассказать про бьюти-активы и конкурсы.

В честь 20-летия «Подружка» также подготовила скретч-карты с призами и скидками, бьюти-боксы и другие активности.

«Подружка» представила бренд-персонажа Пинки к своему 20-летию «Подружка» представила бренд-персонажа Пинки к своему 20-летию «Подружка» представила бренд-персонажа Пинки к своему 20-летию

В прошлом году «Подружка» провела ребрендинг. Косметическая сеть сменила логотип и слоган.

Подружка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.