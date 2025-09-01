«Подружка» представила бренд-персонажа Пинки к своему 20-летию

В сентябре сеть магазинов косметики, парфюмерии и средств по уходу за собой «Подружка» празднует день рождения: компания расширяет линейку корейских брендов и запускает нового бренд-персонажа — кошечку Пинки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.

Компания расширила ассортимент новыми азиатскими брендами, в числе которых Celimax, Anua, Tocobo, Arencia и другие, а также создала бренд-персонажа в коллаборации с дизайнером 3D-игрушек Владуе. Пинки появится в мерче и коммуникациях и будет сопровождать покупателей в соцсетях ретейлера.

Кошка с фиолетовыми волосами сочетает в себе свободу, стиль и отражает ценности «Подружки» — дружелюбие, легкость и любовь к красоте. Пинки уже появилась в чат-боте ретейлера, чтобы сделать расклад таро, рассказать про бьюти-активы и конкурсы.

В честь 20-летия «Подружка» также подготовила скретч-карты с призами и скидками, бьюти-боксы и другие активности.

В прошлом году «Подружка» провела ребрендинг. Косметическая сеть сменила логотип и слоган.