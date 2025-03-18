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18.03.2025 в 11:55

Подростков разрешат привлекать к работе в выходные дни летом

Такую поправку планирует поддержать думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов

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Работодателям хотят разрешить привлекать в выходные дни во время летних каникул детей в возрасте 14−18 лет. Речь идет о подростках, которые выполняют работу по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, пишет ТАСС.

Соответствующую поправку хотят внести ко второму чтению в законопроект, который разрешает привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни на каникулах в составе студенческих отрядов. Поправку намерен поддержать комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Если несовершеннолетнему 14 лет, то работодатель должен будет получить письменное согласие ребенка и одного из родителей, если 15 лет — письменное согласие ребенка. Если речь идет о детях-сиротах, то необходимо согласие ребенка и органа опеки и попечительства.

В том случае, если законопроект будет принят, он вступит в силу уже 1 сентября.

Госдума законопроект Дети
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