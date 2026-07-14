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14.07.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: подражание чужой рекламе — это форма лести?

Где проходит граница между вдохновением и плагиатом

Реклама вдохновляет, раздражает, продает и иногда подозрительно напоминает что-то уже виденное. Подражание в индустрии существует ровно столько, сколько существует сама реклама, но отношение к нему по-прежнему полярное: подражание рассматривается и как естественный творческий процесс, и как банальное воровство, прикрытое красивым словом «вдохновение».

В новом выпуске «Радио Sostav» креаторы, пиарщики и маркетологи разбирают, где проходит граница между подражанием и плагиатом, почему одни считают копирование стратегией выживания, а другие — угрозой для всей индустрии.

Сегодня в эфире:

  • Дарья Мигель, креативный директор MIGEL AGENCY;
  • Любовь Смертина, директор по маркетингу МТС Линк;
  • Светлана Коваль, директор по спецпроектам и стратегическому баингу NMi Group ;
  • Дмитрий Аполенис, креативный директор Aida Pioneer ;
  • Яков Ионычев, креативный директор агентства Deasign Russia ;
  • Алина Коробова, PR-директор бренда 4FORMS.

Слушать выпуск на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

Креатив Реклама Плагиат рекламная кампания NMi Group Deasign AIDA Pioneer вдохновение
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