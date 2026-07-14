«Радио Sostav»: подражание чужой рекламе — это форма лести?

Реклама вдохновляет, раздражает, продает и иногда подозрительно напоминает что-то уже виденное. Подражание в индустрии существует ровно столько, сколько существует сама реклама, но отношение к нему по-прежнему полярное: подражание рассматривается и как естественный творческий процесс, и как банальное воровство, прикрытое красивым словом «вдохновение».

В новом выпуске «Радио Sostav» креаторы, пиарщики и маркетологи разбирают, где проходит граница между подражанием и плагиатом, почему одни считают копирование стратегией выживания, а другие — угрозой для всей индустрии.

Сегодня в эфире:

Дарья Мигель, креативный директор MIGEL AGENCY;

Любовь Смертина, директор по маркетингу МТС Линк;

Светлана Коваль, директор по спецпроектам и стратегическому баингу NMi Group ;

; Дмитрий Аполенис, креативный директор Aida Pioneer ;

; Яков Ионычев, креативный директор агентства Deasign Russia ;

; Алина Коробова, PR-директор бренда 4FORMS.

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