Подчиненным говорю: «Не привыкайте!»

Сегодня в гостях у Sostav новый директор по маркетингу сети ювелирных магазинов Sunlight Артем Дудин.
Что внутри:
С чего Артем Дудин начал свой путь в рекламе и как он стал директором по маркетингу Sunlight? О первых впечатлениях от работы в новой команде и личном отношении к увольнениям. Каков набор ценностей у Sunlight? Какой должна быть провокация в рекламе и как построить сильный бренд? А еще — причины частой смены лиц на посту директора по маркетингу Sunlight.
Смотрите выпуск на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:42 — Внезапный блиц
2:55 — Секс в маркетинге
6:24 — О провокациях в рекламе
8:02 — О целевой аудитории «Ёбидоёби»
10:48 — Путь Артема Дудина в рекламе
17:51 — О сокращениях
20:15 — О назначении директором по маркетингу Sunlight
27:20 — О силе бренда «закрывающихся магазинов»
32:26 — Почему директора по маркетингу в Sunlight так быстро меняются?
33:53 — Маркетинговая экспертиза Артема Дудина
39:04 — О наборе ценностей Sunlight
40:25 — Об уникальном торговом предложении ювелирных магазинов
45:08 — О росте узнаваемости бренда
49:00 — KPI Артема Дудина
53:49 — О работе в новой команде
59:53 — О новых акциях Sunlight