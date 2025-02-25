Подчиненным говорю: «Не привыкайте!»

Сегодня в гостях у Sostav новый директор по маркетингу сети ювелирных магазинов Sunlight Артем Дудин.

Что внутри:

С чего Артем Дудин начал свой путь в рекламе и как он стал директором по маркетингу Sunlight? О первых впечатлениях от работы в новой команде и личном отношении к увольнениям. Каков набор ценностей у Sunlight? Какой должна быть провокация в рекламе и как построить сильный бренд? А еще — причины частой смены лиц на посту директора по маркетингу Sunlight.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:42 — Внезапный блиц

2:55 — Секс в маркетинге

6:24 — О провокациях в рекламе

8:02 — О целевой аудитории «Ёбидоёби»

10:48 — Путь Артема Дудина в рекламе

17:51 — О сокращениях

20:15 — О назначении директором по маркетингу Sunlight

27:20 — О силе бренда «закрывающихся магазинов»

32:26 — Почему директора по маркетингу в Sunlight так быстро меняются?

33:53 — Маркетинговая экспертиза Артема Дудина

39:04 — О наборе ценностей Sunlight

40:25 — Об уникальном торговом предложении ювелирных магазинов

45:08 — О росте узнаваемости бренда

49:00 — KPI Артема Дудина

53:49 — О работе в новой команде

59:53 — О новых акциях Sunlight