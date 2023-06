Эм.Ви, абсурд «Авиасейлс» и первая реклама «Москвича»: подборка роликов за месяц

В мае бренды активно готовились к лету и сезону отпусков: S7 Airlines предложил всем «выдохнуть» и отправиться в отпуск, Алексей Щербаков организовал отдых с помощью СБП, а «Авиасейл» посоветовал не искать смысла, а покупать авиабилеты. Но среди брендов были и те, кто посчитал последний месяц весны отличным временем, чтобы познакомить аудиторию с новыми героями креативной рамки. Познакомьтесь с ними и вы в подборке Sostav.

«Вкусно — и точка» показала, почему качество бургеров не менялось годами

«Вкусно — и точка» и ГК «Родная Речь» в новой кампании «Качественно, вкусно — и точка» напомнили о «неизменно высоких стандартах качества» продукции сети. В новом ролике креаторы с нотками ностальгии рассказали о том, что многие памятные моменты навсегда остались в прошлом. Однако качество бургеров по-прежнему на высоте. Подробнее на Sostav.

«М.Видео» создал виртуального амбассадора — девушка-зумера Эм.Ви

Бренд представил виртуальную помощницу аудитории в небольшом видео, где хорошо известные зрителю Александр Пушной и Клава Кока впервые обнаруживают виртуальную девушку в магазине. Пушной удивляется, как инфлюенсер может рассказать о качестве техники, если даже не может ее потрогать. На что девушка отвечает: «я ее чувствую». Подробнее на Sostav.

Следующим шагом стала творческая коллаборация Эм.Ви с Клавой Кокой и Dj Smash. Звезды выпустили новый танцевальный хит «Пятница». В своем первом видео-перформансе Эм.Ви проявила себя не только как представитель «М.Видео», но и как диджей, танцор и музыкант. Подробнее на Sostav.

Дима Билан осуществил мечту простой девушки с помощью кредитной карты

Ролик стал частью обновлённой креативной рамки и запуска нового продукта «Ренессанс Банка», которую компания разработала совместно с агентством BBDO Group. Офисная работница мечтательно смотрит на плакат с изображением гор и мечтает об отдыхе. И тут появляется Дима Билан. Под песню «Невозможное возможно» он протягивает героине кредитную карту «2 года без %», и мечта девушки осуществляется. Подробнее на Sostav.

«Авиасейлс» призвал не искать смысла в своих рекламных роликах

«Авиасейлс» при поддержке агентств People&Screens и Zebra Hero хотели максимально приковать внимание зрителя к телеэкрану, поэтому использовали фирменные абсурд и иронию: стюардесса пытается закрыть полку, из которой большим потоком сыпется попкорн. Голос пилота в салоне самолёта сообщает: «Не ищите здесь смысл». Жилет на инструктаже раздувается до гигантского замка, голос пилота сообщает: «Не ищите здесь смысл». Вместо этого он призывает искать дешёвые билеты на «Авиасейлс». Подробнее на Sostav.

Tele2 пригласил инопланетян на Землю

Tele2 совместно с агентством DDB Russia запустили федеральную кампанию в поддержку программы лояльности «Понедельники Tele2». Предложением заинтересовались даже инопланетяне, поэтому сотовый оператор приглашает пришельцев провести начало недели на Земле. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Такси» снял сериал о том, как работает сервис

«Яндекс Такси» совместно с ASAP agency & production создал сериал-антологию о том, как устроен сервис. В первых сериях команда «Яндекс Такси» вместе с актрисами Варварой Шмыковой и Ириной Горбачёвой рассказывают, как формируется цена и что сервис делает для безопасности в поездке. Общий принцип креаторов — продемонстрировать то, что скрыто от глаз пользователей. Подробнее на Sostav.

Блогер Илья Куруч стал коучем в мире интернет-рекламы

По сюжету, Куруч стал коучем в мире интернет-рекламы. Однако с «Яндекс Директом» в секретных знаниях «сомнительного наставника» нет необходимости. Новички могут настроить рекламу с помощью инструмента «Мастер кампаний». Поэтому незримая рука автора ставит спич блогера на паузу, и без лишнего инфошума показывает интерфейс инструмента. Так команда креативного продакшена Takeshot продемонстрировала, что с помощью «Мастера кампаний» запустить эффективную контекстную рекламу получится у любого даже без соответствующего опыта. Подробнее на Sostav.

S7 Airlines показал, как важно «выдохнуть»

В новой кампании бренд показал путешествие героини, которое сначала происходит только у нее в голове, а затем и в реальности. С помощью такой концепции креаторы продемонстрировали, насколько важно отпустить всё, что беспокоит, и насладиться летним отдыхом. Подробнее на Sostav.

Азамат Мусагалиев и Марина Александрова предложили абонентам «МегаФон» перейти на pre-5G

МегаФон объявил новую эру — эру доступного для всех сверхскоростного интернета. В честь 30-летия компании любой абонент сотового оператора на новых тарифах «МегаФон 3.0» может получить технологию pre-5G абсолютно бесплатно. Об этом торжественно объявили Азамат Мусагалиев и Марина Александрова в новой кампании бренда. В ней креаторы также показали весь путь «МегаФона»: от кнопочных телефонов до современных гаджетов. Подробнее на Sostav.

Герои фильма «Вызов» стали героями новой кампании «Вкусно — и точка!»

Креаторы «ГК Родная речь» предложили Милошу Биковичу и Юлии Пересильд справиться с настоящим «вызовом» и преодолеть силу притяжения комбо. По сюжету фильма персонаж Милоша так и не полетел в космос, несмотря на активную подготовку. В ироничной версии от «Вкусно — и точка!» герой понял, что в космосе слишком одиноко без любимых блюд. Подробнее на Sostav.

ВТБ вдохновил предпринимателей на собственный бизнес

Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса, посвящённую продуктам: «Сервису регистрации бизнеса» и реферальной программе «Рекомендация партнёра». В центре сюжета рекламного ТВ-ролика — клиент ВТБ, производитель сыров Станислав Озеров. В ролике он мотивирует своих друзей и партнёров, делясь своим опытом, как зарегистрировать бизнес в ВТБ и открыть счёт. Подробнее на Sostav.

Маковецкий прорекламировал «Росбанк», зачитал «хулиганский бит»

В новой кампании «Росбанк» во главе с Сергеем Маковецким старается изменить культуру отношений больших банков с людьми. В ролике амбассадор зачитал рэп о двух сценариях использования кредитной карты: покупках и снятии наличных. Выбор такой стилистики креаторы объясняют тем, что хулиганский бит хорошо подходит манере игры Маковецкого, который может авторитетно, но легко рассказывать о продукте. Подробнее на Sostav.

«Пятёрочка» и ГК «Родная Речь» вспомнили 2015 год

Бренд выпустил ремейк кампании. В сюжете старой версии семья с главной героиней — маленькой девочкой — обсуждала низкие цены, скидки и акции в «Пятёрочке». В рамках новой кампании были воссозданы сцены из жизни прежних героев: девочка выросла, но по-прежнему любит встречаться с семьёй и принимать гостей. Теперь скидки отслеживают уже в мобильном приложении и активно пользуются услугой доставки. Подробнее на Sostav.

«ВТБ Лизинг» создал ролик о мечтах предпринимателей

В основу сюжета ролика «Мечтайте смело с ВТБ Лизинг!» легла идея о том, что компания помогает осуществлять мечты и идеи предпринимателей, поддерживая таким образом отечественное производство и развитие бизнеса любого масштаба.

Главные герои ролика — отец и сын. Общаясь и играя, они обсуждают мечты и сравнивают их с настоящими достижениями. Игрушечные краны и экскаваторы в детских руках отсылают к реальной отцовской технике, которая работает на его объектах. Через образы ребенка и взрослого передаётся идея непрерывного роста и развития, а также сообщается о миссии компании. Подробнее на Sostav.

Автозавод «Москвич» выпустил свою первую рекламу

В центре сюжета — автомобили, которые служат людям в повседневных делах. Автозавод опубликовал ролик в своем официальном Telegram-канале, прокомментировав: «Будущее рождается в настоящем, где человек помогает человеку, а автомобили “Москвич” выручают сотни тысяч людей каждый день». Над кампанией работала команда ГК «Родная Речь». Подробнее на Sostav.

«Мир» снял мультфильмы о любви телефона и бесконтактного терминала

Платежная система «Мир» совместно с агентством Instinct создали серию роликов о любви телефона и бесконтактного терминала. Так креаторы прорекламировали приложение Mir Pay, которое помогает воссоединяться не только влюбленным сердцам героев, но и пользователям с привычным способом оплаты. Анимационные видео представлены в четырех самых популярных визуальных стилях — аниме, 2D, Disney и 3D. По мнению авторов, такой подход позволит продемонстрировать продукт молодежной аудитории с разными вкусовыми предпочтениями. Подробнее на Sostav.

«Авито» рассказал о мастерах для важных событий

Платформа «Авито Услуги» запустила федеральную рекламную кампанию, рассказывающую о надёжности и профессионализме мастеров, которых можно найти на площадке. Креативы кампании и рекламные ролики обыгрывают ситуации на свадебной церемонии и на новоселье в загородном доме. Герои настолько довольны выбором профессионалов для подготовки к свадебному торжеству и для постройки дома, что не могут не вспомнить их добрым словом. Подробнее на Sostav.

«Яндекс Поиск» помог справиться с бесконечным потоком перемен

Мир, который креаторы показали в новом ролике «Яндекс Поиска», постоянно меняется, и адаптироваться в нём не так уж просто. Спокойно себя ощущают лишь пользователи приложения «Яндекс с Алисой». Именно его функции помогают героям ролика справиться с бесконечным потоком перемен. Концепцию видео разработала креативная студия «Яндекса» «7.47». Подробнее на Sostav.

Wonder Lab взял на себя миссию изменить отношение людей к грязи

В рамках обновления коммуникационной стратегии бренда Wonder Lab команда агентства Okkam Creative (входит в группу OKKAM (ex dentsu Russia) ) разработала креативную рамку и запустила федеральную кампанию. Креаторы отталкивались от того, что отношения людей с грязью сложные и неприятные. Поэтому Wonder Lab взял на себя миссию: изменить эмоциональное отношение людей к загрязнениям, чтобы пятна не портили настроение, и чтобы потребители могли сфокусироваться на действительно важных вещах — здесь и сейчас. Подробнее на Sostav.

«Суточно.ру» предложил всем намылиться

Сервис для бронирования жилья «Суточно.ру» предложил всем «намылиться» — в прямом и переносном смыслах. В Redkeds решили визуализировать крылатую фразу «намылиться куда-либо». В ролике теща обнаруживает свою семью в пене и с чемоданами в руках. Домочадцы убеждают героиню, что все под контролем, и рассказывают о «Суточно.ру». Женщина не выдерживает, и «намыливается» вместе со всеми остальными. Подробнее на Sostav.

«Огурец» взялся за томаты «Эко-культуры»

Каждый хоть раз сталкивался с «хитрыми томатами», у которых был и правильный цвет, и аромат. Но вот чего в них не хватало, так это вкуса. Такие помидоры часто называют «резиновыми». В основу креативной концепции от Arena (входит в группу АДВ ) для продвижения томатов от агрохолдинга «Эко-культура» легло наблюдение о «хитрых томатах». У таких обычно правильный и цвет, и аромат, однако не хватает самого главного — вкуса. Производством ролика занимался продакшн «Огурец». Подробнее на Sostav.

«Кортрос» и The Clients предложили самостоятельно создать планировку квартиры

Девелопер «Кортрос» и команда The Clients разработали креативы, чтобы рассказать о сервисе девелопера, который позволяет сконструировать планировку квартиры ещё на этапе котлована. В роликах креаторы обратились к жильцам, которые уже неоднократно шли на уступки, чтобы создать в своём доме хотя бы иллюзию комфорта.

Основная идея ролика — узнаваемые бытовые компромиссы, которые появились благодаря неидеальным планировкам и изобретательности жильцов. Например, гардеробная, где помимо одежды хранятся бабушкины закатки, превратилась в «гардекладовку». А пространство над шкафом, где в перемешку с пылью хранятся старые кассеты, — в недосягаемое «надшкафье». Подробнее на Sostav.

«Штольцман и Кац» провел параллель между колбасой и открытием новых земель

Агентство «Штольцман и Кац» подготовило ролик для кампании «Уральской агропромышленной группы», главная идея которого — в новых открытиях. Авторы взяли за основу мысль, что самое приятное открытие происходит в тот момент, когда ты подходишь к холодильнику, открываешь его и видишь вкуснейшую докторскую колбасу. А зачет утоляешь свое чувство голода.

Елена Подкаминская посчитала, сколько стоит подготовиться к сезону ремонта

В новом ролике «Халвы» от «Совкомбанка», который разработало агентство Arena (группа АДВ), российская актриса Елена Подкаминская рассказала о сезонной акции «Умные недели с Халвой». Главная цель креатива — наглядно и ярко рассказать о преимуществах акции, а логика новой кампании выстраивается от ситуативного потребительского инсайта. Команда Совкомбанка провела исследования и выяснила, сколько покупатели в среднем тратят в различных категориях с наступлением сезонных трат. В ответ на потребительских запрос был предложен продуктовый оффер, помогающий существенно снизить нагрузку на семейный и личный бюджет.

В итоге Arena создала ролик-конструктор, который в дальнейшем можно адаптировать под любой сезонный инфоповод.

Алексей Щербаков организовал отпуск с помощью СБП

В связи с наступлением летнего сезона отпусков СБП представил ролик, в котором амбассадор Алексей Щербаков рассказывал, как легко и выгодно подготовиться к отпуску, оплачивая любые покупки с помощью Системы быстрых платежей. Креативная команда отразила в сеттинге съемочной площадки атмосферу отдыха на морском побережье. Герой Алексея Щербакова, совершая к отпуску покупки онлайн по кнопке СБП, неожиданно оказывается на залитом солнцем пляже, где продолжает расплачиваться уже офлайн с помощью QR-кода СБП на кассе бара. Переход из интерьера гостиной в курортное пространство происходит так же легко и просто, как и процесс оплаты через СБП, — всего в несколько кликов. Также бренд предлагает своим пользователям принять участие в розыгрыше денежных призов.

Av.by и AIDA Pioneer Branding&Creative устроили «Шоу Голос» для недобросовестных владельцев авто

Av.by — один из крупнейших сайтов о продаже и покупке автомобилей в Беларуси. Бренду нужно было рассказать о новой функции проверки состояния машины по её VIN-номеру. Креаторы агентства осмыслили идею, что чаще всего продавцы сознательно скрывают реальную информацию о состоянии своего авто, а продавец не знает, что ему достанется от предыдущего владельца. Для таких вот нечестных людей в народе давно придумали ряд описаний: «красиво поёт», «заливает как соловей» и другие. Так или иначе, все эти устойчивые выражения связаны с «пением». Так в агентстве пришли к идее «Шоу Голос».

Специалисты использовали новое визуальное решение — кукол-маппетов. Винни, Улитка и Собакен являются членами жюри шоу и ловят недобросовестных певцов на лжи и раскрывают фальшивые факты с помощью новой VIN-функции.

12 Stores снял ролик в стиле фильма «Красотка»

Бренд опубликовал в своих соцсетях ролик в стиле фильма «Красотка» во главе с лайфстайл-блогером Татьяной Давыдовой, которую ранее не пустили в один из бутиков. Она, как и героиня Джулии Робертс, распахивает двери ранее отвергнувшего ее магазина. Консультанты вежливо разъясняют правила посещения и подбирают для звезды модный образ. Подробнее читайте в Telegram-канале Sostav.