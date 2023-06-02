Эм.Ви от «М.Видео» снялась в клипе у Клавы Коки и DJ Smash

Виртуальный инфлюенсер «М.Видео» Эм.Ви стала участницей творческой коллаборации Клавы Коки и DJ SMASH. Звезды выпустили новый танцевальный хит «Пятница». Клип стал первым опытом видео-перформанса Эм.Ви — персонаж проявила себя не только как представитель «М.Видео», но и как диджей, танцор и музыкант.

По сюжету клипа, выпущенного лейблом Black Star, подруги Клава Кока и Эм.Ви отправляются в компьютерную игру. Захватив с собой гаджеты из «М.Видео», они хотят ярко отметить наступившую пятницу. Музыка к клипу была написана с помощью техники, представленной в магазинах бренда.

Инфлюенсер уже ведет социальные сети ритейлера, блог на «М.Клик» — медийной площадке «М.Видео» и участвует в рекламных кампаниях.

Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента Группы «М.Видео-Эльдорадо»: Для оживления Эм.Ви нам потребовались продвинутые технологии и инструменты игрового кино. Самые свежие тренды в дизайне позволили создать уникальную и запоминающуюся внешность Эм.Ви, а благодаря mockup-записи её танцевальные движения выглядят максимально естественными. Впервые в России мы создали реалистичного виртуального персонажа, который участвует в мультимедиапроектах со звёздами первой величины. Мы продолжим вовлекать Эм.Ви в различные активности в рамках экосистемы «М.Видео». Уже разрабатываем специальный софт, в частности, «умное» решение на базе нейросетей, который в будущем позволит Эм.Ви генерировать автоматизированный контент.

Клава Кока: Мы сделали не только современный ремейк хита 90-х, но и сняли клип, полный новых технологий: роботы, виртуальный город, ну а Эм.Ви — это вообще любовь. Хотелось снять стильную историю двух девчонок, которые знакомятся сначала в виртуальном мире, а потом становятся друзьями в реальности. Они доказывают, что быть гиком — это по-настоящему сексуально, и решают устроить настоящую тусовку. Ну и какая же межгалактическая вечеринка без DJ SMASH?

Впервые «М.Видео» представил виртуального амбассадора в конце апреля. Героиня создана под разные платформы, включая игровой движок Unreal Engine. Воплощением Эм.Ви в «жизнь» занималась команда ритейлера совместно с российской студией запуска цифровых аватаров Itsalive и с агентством Instinct.