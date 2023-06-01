Дима Билан сделал невозможную мечту возможной с помощью лифта и кредитной карты

Офисная работница мечтательно смотрит на плакат с изображением гор и мечтает об отдыхе. И тут, как по волшебству, двери лифта открываются, и в них появляется Дима Билан. Под песню «Невозможное возможно» он протягивает героине кредитную карту «2 года без %». Лифт взмывает вверх — в живописные горы. Уже переодетая из костюма в походную одежду девушка радостно фотографирует живописные виды. Ролик стал частью обновлённой креативной рамки нового продукта «Ренессанс Банка», которую компания разработала совместно с агентством BBDO Group.
Лифт — метафора стремления человека к исполнению его желаний. А сама карта «Ренессанс Банка» — часть пространства, доставляющего героев прямо к мечте.
Алёна Каменецкая, Начальник управления маркетинга «Ренессанс Банка»:
При разработке идеи кампании мы фокусировались в первую очередь на самом продукте. Новая кредитная карта «2 года без %» требует классной упаковки на уровне коммуникаций. Зачем карта нашему клиенту? Чтобы быстрее осуществлять свои мечты. И мы как банк, который выбрал своей миссией исполнять желания клиентов и делать для них невозможное возможным, должны были подсветить это в сообщении.
Ольга Конюшкова, старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» «Ренессанс Банка»:
Говорить просто и понятно о сложном всегда нелегко. Но, на наш взгляд, команде проекта удалось реализовать кампанию на все 100%, создав интересный образ, выгодно подчеркивающий преимущества продукта и отражающий миссию нашего бренда — помогать исполнять желания: от ежедневных покупок до мечты всей жизни.
«Ренессанс Банк» (клиент)
Ольга Конюшкова, Старший Вице-Президент, Руководитель блока «Маркетинг»
Алёна Каменецкая, Начальник управления маркетинга
Алёна Дроздова, Начальник отдела развития бренда
BBDO Group (агентство)
Креативный директор: Сергей Кожевников
Арт-директор: Юлия Шайхлисламова
Младший арт-директор: Татьяна Дунаева
Копирайтер: Алина Сальникова
Директор по стратегическому планированию: Святогор Бакулин
Менеджер по стратегическому планированию: Наталья Князева
Исполнительный директор: Юлия Кошкина
Групп-аккаунт-директор: Екатерина Георгиевская
Аккаунт-менеджер: Елена Матвеева
Директор отдела ТВ производства: Артемий Семёнов
Продюсер: Дмитрий Баландин
Action Film (продакшн)
Режиссер-постановщик: Сергей Минадзе
Оператор-постановщик: Тим Лобов
Художник-постановщик: Григорий Пушкин
Второй режиссер: Жанна Полякова
Исполнительный продюсер: Анна Дашкевич
Ассистент продюсера: Дарья Баженова
Постпродакшен-студия: PostPro18