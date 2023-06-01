Дима Билан сделал невозможную мечту возможной с помощью лифта и кредитной карты

Офисная работница мечтательно смотрит на плакат с изображением гор и мечтает об отдыхе. И тут, как по волшебству, двери лифта открываются, и в них появляется Дима Билан. Под песню «Невозможное возможно» он протягивает героине кредитную карту «2 года без %». Лифт взмывает вверх — в живописные горы. Уже переодетая из костюма в походную одежду девушка радостно фотографирует живописные виды. Ролик стал частью обновлённой креативной рамки нового продукта «Ренессанс Банка», которую компания разработала совместно с агентством BBDO Group.

Лифт — метафора стремления человека к исполнению его желаний. А сама карта «Ренессанс Банка» — часть пространства, доставляющего героев прямо к мечте.

Алёна Каменецкая, Начальник управления маркетинга «Ренессанс Банка»: При разработке идеи кампании мы фокусировались в первую очередь на самом продукте. Новая кредитная карта «2 года без %» требует классной упаковки на уровне коммуникаций. Зачем карта нашему клиенту? Чтобы быстрее осуществлять свои мечты. И мы как банк, который выбрал своей миссией исполнять желания клиентов и делать для них невозможное возможным, должны были подсветить это в сообщении.

Ольга Конюшкова, старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» «Ренессанс Банка»: Говорить просто и понятно о сложном всегда нелегко. Но, на наш взгляд, команде проекта удалось реализовать кампанию на все 100%, создав интересный образ, выгодно подчеркивающий преимущества продукта и отражающий миссию нашего бренда — помогать исполнять желания: от ежедневных покупок до мечты всей жизни.

«Ренессанс Банк» (клиент)

Ольга Конюшкова, Старший Вице-Президент, Руководитель блока «Маркетинг»

Алёна Каменецкая, Начальник управления маркетинга

Алёна Дроздова, Начальник отдела развития бренда

BBDO Group (агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников

Арт-директор: Юлия Шайхлисламова

Младший арт-директор: Татьяна Дунаева

Копирайтер: Алина Сальникова

Директор по стратегическому планированию: Святогор Бакулин

Менеджер по стратегическому планированию: Наталья Князева

Исполнительный директор: Юлия Кошкина

Групп-аккаунт-директор: Екатерина Георгиевская

Аккаунт-менеджер: Елена Матвеева

Директор отдела ТВ производства: Артемий Семёнов

Продюсер: Дмитрий Баландин

Action Film (продакшн)

Режиссер-постановщик: Сергей Минадзе

Оператор-постановщик: Тим Лобов

Художник-постановщик: Григорий Пушкин

Второй режиссер: Жанна Полякова

Исполнительный продюсер: Анна Дашкевич

Ассистент продюсера: Дарья Баженова

Постпродакшен-студия: PostPro18