Подборка тендеров: Т2, «Лента», «Магнит» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор Т2, агентство «СберМаркетинг», маркетплейс Ozon, Национальная система платежных карт (НСПК), торговые сети «Лента» и «Магнит», телекоммуникационная компания «Вымпелком», производитель молочных продуктов и детского питания «Логика молока» (экс-Danone в России), издатель компьютерных игр «Леста Игры», видеоплатформа «VK Видео» и компания «О2О Холдинг». Сроки подачи заявок завершаются 1−10 сентября.

Т2. Мобильный оператор запрашивает котировки на размещение рекламных материалов в интернете на два года. Цена лота — 5 млрд руб.

Прием заявок — до 23:59 по московскому времени 8 сентября 2026 года. Подведение итогов — в 23:59 по московскому времени 23 ноября того же года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения по созданию рекламно-информационного ролика для крупной федеральной страховой компании. Видео будет о лидерстве в рейтинге выплат страховых компаний по ипотечному страхованию жизни. Бюджет закупки — не более 9,5 млн руб.

Нужно будет создать ролик с использованием графики/motion-дизайна/2D- и 3D-анимации и/или съемочных материалов в соответствии с утвержденной творческой концепцией. Необходимо сделать версии видео длительностью 15, 10 и 5 секунд. Закадровый текст и музыка в ролике не предусмотрены — коммуникация строится на визуальном ряде и текстовых экранных сообщениях.

Ролик будет транслироваться на диджитал-поверхностях в интернете, в наружной рекламе у офисов страховых компаний и на цифровых поверхностях в офисной сети (ЖК-панели, банкоматы и др.).

Задачи проекта: визуально представить ключевые достижения клиента в рейтинге выплат, транслировать идею рейтинга как ориентира при выборе страховой компании, подчеркнуть человекоцентричный подход клиента.

Заявок ждут до 13:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года. Результаты огласят в 19:00 по московскому времени 15 сентября того же года.

Также «СберМаркетинг» ищет исполнителя для проведения маркетингового исследования. Тендер включает три лота:

Аналитические работы (нужен один поставщик); Рекрут (два поставщика); Проведение ворк-шопа, форсайт-сессии (один поставщик).

Прием заявок — до 15:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года. Оглашение результатов — 14 сентября того же года.

Ozon. Маркетплейс ищет креативные агентства и креаторов для проведения рекламной кампании. Онлайн-ретейлер запрашивает предложения до 20:00 по московскому времени 3 сентября 2026 года.

Также Ozon выбирает подрядчика для съемки имиджевого шоурила для команды Ozon Tech. Тендер проводится в сжатые сроки: потенциальные агентства смогут поучаствовать в мероприятии для съемки 12−13 сентября.

Заявку можно прислать до 18:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года. Победителя выберут 4 сентября того же года.

НСПК. Предприятие запрашивает предложения на проведение рекламной кампании в цифровых каналах в рамках поддержки Транспортных акций в регионах. Информация по брифингу направляется ранее аккредитованным участникам. Прием заявок завершается в 13:00 по московскому времени 8 сентября 2026 года.

«Лента». Сеть магазинов объявила тендер на создание видеороликов. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении и подать заявку до 12:00 по московскому времени 2 сентября 2026 года.

Также ретейлер запрашивает цены на услуги по обновлению дизайна брендбука для «ЛентаPRO». Необходимо будет подписать соглашение о неразглашении. Сроки оказания услуг: с 1 сентября по 20 ноября 2026 года.

Нужно будет проанализировать текущий брендбук компании и визуальные коммуникации, адаптировать визуальную систему бренда под современные каналы коммуникации и предложить не менее трех вариантов обновления визуала в разных цветовых палитрах в виде референсов. Логотип и фирменные шрифты остаются неизменными. Также необходимо будет составить правила использования фирменного стиля и создать брендбук в цифровом формате.

Требования к участникам тендера: опыт оказания аналогичных услуг и долгосрочного сотрудничества с крупными ретейлами, работа на рынке не менее пяти лет, наличие портфолио с кейсами по брендингу.

Заявок ждут до 15:30 по московскому времени 8 сентября 2026 года.

«Магнит». Розничная сеть выбирает подрядчика по производству контента и сопровождению in-store радио для дискаунтера «Первый выбор».

Состав ежемесячных услуг: производство контента в трех форматах (бренд-шоу, DJ-выходы, дикторские ролики), адаптация под хабы (версии контента отдельно под Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород), сопровождение сетки вещания, которая уже выстроена и не требует ежемесячной пересборки с нуля.

Тестовое задание включает:

Креатив «под ключ» («Первый выбор» передает фактуру для роликов в трех разных форматах, подрядчик самостоятельно пишет сценарии под три ролика). Реализация по готовому сценарию («Первый выбор» передает три готовых текста в трех форматах, подрядчику нужно озвучить и свести финальные ролики — без изменения сценария).

Цель тестового задания — сравнить подрядчиков по качеству продакшена и озвучки при равных вводных, независимо от разницы в креативе.

Заявку можно подать до 14:00 по московскому времени 2 сентября 2026 года.

«Вымпелком». Телекоммуникационная компания запрашивает предложения по подготовке коммуникационных материалов.

Какие услуги предстоит оказывать: редактура, дизайн и оформление материалов для внутренних и внешних коммуникационных каналов заказчика; редактура, дизайн и оформление заявок на участие в профессиональных премиях, конкурсах и конференциях; подготовка экспертного контента по тематике искусственного интеллекта; внесение корректировок, адаптация материалов под различные форматы размещения и подготовка финальных файлов.

В числе требований к исполнителям: наличие кейса, признанного победителем или призером профессионального конкурса (премии) в сфере корпоративных коммуникаций, PR, маркетинга или дизайна; опыт работы с крупными корпорациями; наличие в команде редакторов, дизайнеров, арт-директора/креативного директора; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Прием заявок — до 13:00 по московскому времени 2 сентября 2026 года.

«Логика молока». Производитель молочных продуктов объявил тендер на размещение рекламы на платформе Likee. Нужно предоставить медиапланы релевантных блогеров для бренда «Растишка» с детской аудиторией, а также коммерческое предложение по возможностям реализации проектов и спецпроектов в соцсети Likee. Планируемое количество челленджей в год — один-два.

Окончание подачи заявок — в 19:00 по московскому времени 4 сентября 2026 года.

«Леста Игры». Издатель компьютерных игр заинтересован в услугах по проведению маркетинговых исследований. Компания проводит предварительный квалификационный отбор исполнителей.

Поставщику предстоит разрабатывать методологию исследования и инструментарий, опрашивать респондентов, обрабатывать и анализировать данные, предоставлять отчеты.

Заявку можно прислать до 11:00 по московскому времени 4 сентября 2026 года. Результаты огласят 18 сентября того же года.

«VK Видео». Платформа проводит квалификационный отбор (без заключения договоров) на оказание услуг по созданию, адаптации и размещению рекламы в интернете. Услуги в том числе включают обеспечение документооборота и работу с ОРД.

Заявку можно подать до 11:00 по московскому времени 10 сентября 2026 года. Рассмотрение предложений — до 11:00 по московскому времени 30 октября того же года.

«О2О Холдинг». Компания запрашивает предложения по размещению рекламной интеграции на сайте. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении и прислать заявку до 15:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года.