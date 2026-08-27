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27.08.2026 в 18:00

Подборка тендеров: Т2, «Лента», «Магнит» и другие

Сроки подачи заявок завершаются 1–10 сентября

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор Т2, агентство «СберМаркетинг», маркетплейс Ozon, Национальная система платежных карт (НСПК), торговые сети «Лента» и «Магнит», телекоммуникационная компания «Вымпелком», производитель молочных продуктов и детского питания «Логика молока» (экс-Danone в России), издатель компьютерных игр «Леста Игры», видеоплатформа «VK Видео» и компания «О2О Холдинг». Сроки подачи заявок завершаются 1−10 сентября.

Т2. Мобильный оператор запрашивает котировки на размещение рекламных материалов в интернете на два года. Цена лота — 5 млрд руб.

Прием заявок — до 23:59 по московскому времени 8 сентября 2026 года. Подведение итогов — в 23:59 по московскому времени 23 ноября того же года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения по созданию рекламно-информационного ролика для крупной федеральной страховой компании. Видео будет о лидерстве в рейтинге выплат страховых компаний по ипотечному страхованию жизни. Бюджет закупки — не более 9,5 млн руб.

Нужно будет создать ролик с использованием графики/motion-дизайна/2D- и 3D-анимации и/или съемочных материалов в соответствии с утвержденной творческой концепцией. Необходимо сделать версии видео длительностью 15, 10 и 5 секунд. Закадровый текст и музыка в ролике не предусмотрены — коммуникация строится на визуальном ряде и текстовых экранных сообщениях.

Ролик будет транслироваться на диджитал-поверхностях в интернете, в наружной рекламе у офисов страховых компаний и на цифровых поверхностях в офисной сети (ЖК-панели, банкоматы и др.).

Задачи проекта: визуально представить ключевые достижения клиента в рейтинге выплат, транслировать идею рейтинга как ориентира при выборе страховой компании, подчеркнуть человекоцентричный подход клиента.

Заявок ждут до 13:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года. Результаты огласят в 19:00 по московскому времени 15 сентября того же года.

Также «СберМаркетинг» ищет исполнителя для проведения маркетингового исследования. Тендер включает три лота:

  1. Аналитические работы (нужен один поставщик);
  2. Рекрут (два поставщика);
  3. Проведение ворк-шопа, форсайт-сессии (один поставщик).

Прием заявок — до 15:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года. Оглашение результатов — 14 сентября того же года.

Ozon. Маркетплейс ищет креативные агентства и креаторов для проведения рекламной кампании. Онлайн-ретейлер запрашивает предложения до 20:00 по московскому времени 3 сентября 2026 года.

Также Ozon выбирает подрядчика для съемки имиджевого шоурила для команды Ozon Tech. Тендер проводится в сжатые сроки: потенциальные агентства смогут поучаствовать в мероприятии для съемки 12−13 сентября.

Заявку можно прислать до 18:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года. Победителя выберут 4 сентября того же года.

НСПК. Предприятие запрашивает предложения на проведение рекламной кампании в цифровых каналах в рамках поддержки Транспортных акций в регионах. Информация по брифингу направляется ранее аккредитованным участникам. Прием заявок завершается в 13:00 по московскому времени 8 сентября 2026 года.

«Лента». Сеть магазинов объявила тендер на создание видеороликов. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении и подать заявку до 12:00 по московскому времени 2 сентября 2026 года.

Также ретейлер запрашивает цены на услуги по обновлению дизайна брендбука для «ЛентаPRO». Необходимо будет подписать соглашение о неразглашении. Сроки оказания услуг: с 1 сентября по 20 ноября 2026 года.

Нужно будет проанализировать текущий брендбук компании и визуальные коммуникации, адаптировать визуальную систему бренда под современные каналы коммуникации и предложить не менее трех вариантов обновления визуала в разных цветовых палитрах в виде референсов. Логотип и фирменные шрифты остаются неизменными. Также необходимо будет составить правила использования фирменного стиля и создать брендбук в цифровом формате.

Требования к участникам тендера: опыт оказания аналогичных услуг и долгосрочного сотрудничества с крупными ретейлами, работа на рынке не менее пяти лет, наличие портфолио с кейсами по брендингу.

Заявок ждут до 15:30 по московскому времени 8 сентября 2026 года.

«Магнит». Розничная сеть выбирает подрядчика по производству контента и сопровождению in-store радио для дискаунтера «Первый выбор».

Состав ежемесячных услуг: производство контента в трех форматах (бренд-шоу, DJ-выходы, дикторские ролики), адаптация под хабы (версии контента отдельно под Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород), сопровождение сетки вещания, которая уже выстроена и не требует ежемесячной пересборки с нуля.

Тестовое задание включает:

  1. Креатив «под ключ» («Первый выбор» передает фактуру для роликов в трех разных форматах, подрядчик самостоятельно пишет сценарии под три ролика).
  2. Реализация по готовому сценарию («Первый выбор» передает три готовых текста в трех форматах, подрядчику нужно озвучить и свести финальные ролики — без изменения сценария).

Цель тестового задания — сравнить подрядчиков по качеству продакшена и озвучки при равных вводных, независимо от разницы в креативе.

Заявку можно подать до 14:00 по московскому времени 2 сентября 2026 года.

«Вымпелком». Телекоммуникационная компания запрашивает предложения по подготовке коммуникационных материалов.

Какие услуги предстоит оказывать: редактура, дизайн и оформление материалов для внутренних и внешних коммуникационных каналов заказчика; редактура, дизайн и оформление заявок на участие в профессиональных премиях, конкурсах и конференциях; подготовка экспертного контента по тематике искусственного интеллекта; внесение корректировок, адаптация материалов под различные форматы размещения и подготовка финальных файлов.

В числе требований к исполнителям: наличие кейса, признанного победителем или призером профессионального конкурса (премии) в сфере корпоративных коммуникаций, PR, маркетинга или дизайна; опыт работы с крупными корпорациями; наличие в команде редакторов, дизайнеров, арт-директора/креативного директора; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Прием заявок — до 13:00 по московскому времени 2 сентября 2026 года.

«Логика молока». Производитель молочных продуктов объявил тендер на размещение рекламы на платформе Likee. Нужно предоставить медиапланы релевантных блогеров для бренда «Растишка» с детской аудиторией, а также коммерческое предложение по возможностям реализации проектов и спецпроектов в соцсети Likee. Планируемое количество челленджей в год — один-два.

Окончание подачи заявок — в 19:00 по московскому времени 4 сентября 2026 года.

«Леста Игры». Издатель компьютерных игр заинтересован в услугах по проведению маркетинговых исследований. Компания проводит предварительный квалификационный отбор исполнителей.

Поставщику предстоит разрабатывать методологию исследования и инструментарий, опрашивать респондентов, обрабатывать и анализировать данные, предоставлять отчеты.

Заявку можно прислать до 11:00 по московскому времени 4 сентября 2026 года. Результаты огласят 18 сентября того же года.

«VK Видео». Платформа проводит квалификационный отбор (без заключения договоров) на оказание услуг по созданию, адаптации и размещению рекламы в интернете. Услуги в том числе включают обеспечение документооборота и работу с ОРД.

Заявку можно подать до 11:00 по московскому времени 10 сентября 2026 года. Рассмотрение предложений — до 11:00 по московскому времени 30 октября того же года.

«О2О Холдинг». Компания запрашивает предложения по размещению рекламной интеграции на сайте. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении и прислать заявку до 15:00 по московскому времени 1 сентября 2026 года.

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