Подборка тендеров: «Т-Банк», Lamoda, VK Tech и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут петербургский метрополитен, разработчик программного обеспечения VK Tech, мобильные операторы T2 и МТС, ретейлер X5 Group, «О2О Холдинг», компания «Медиа Бизнес Солюшенс», маркетплейсы Ozon и Lamoda, «Т-Банк» и московский футбольный клуб «Спартак». Сроки подачи заявок завершаются 17−26 марта.

Петербургский метрополитен. Предприятие объявило тендер на оказание услуг по информационному сопровождению. Цена лота — 57 млн руб. Участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Они должны предоставить обеспечение заявки в размере 1,1 млн руб. и 1,7 млн руб. в качестве обеспечения исполнения договора.

От поставщиков ждут наличия команды специалистов и финансовых ресурсов, членства в профессиональной ассоциации, а также опыта успешного оказания услуг, связанного с предметом договора.

Заявку можно прислать до 10:00 по московскому времени 26 марта 2026 года. Результаты огласят 1 апреля того же года.

VK Tech. Разработчик программного обеспечения проводит отбор агентств, готовых заниматься SMM, продвижением контента и соцсетей, работать с премиями полного цикла и оказывать редакторские и аналитические услуги. Цена лота — 50 млн руб. с учетом НДС.

Тестовое задание: предложить идею спецпроекта в рамках бюджета в 1 млн руб. в соцсетях, который поможет транслировать на аудиторию ИТ-специалистов идею о том, что VK Cloud — платформа для безопасной разработки высоконагруженных сервисов с ИИ-помощниками.

В числе требований к исполнителям: непроведение ликвидации; неприостановление деятельности; отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по другим обязательным платежам; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

На второй этап конкурентных переговоров будут допущены пять участников, набравших максимальное количество баллов по итогам первого этапа. Будет один победитель.

Заявок ждут до 20:00 по московскому времени 23 марта 2026 года. Оглашение результатов пройдет 30 апреля того же года.

Т2. Мобильный оператор запрашивает котировки на рестайлинг концептов салонов связи. Цена лота — 30 млн руб. Необходимо подписать соглашение о неразглашении.

Окончание подачи заявок — 18:00 по московскому времени 25 марта 2026 года. Результаты огласят в 18:00 по московскому времени 27 апреля того же года.

МТС. Цифровая экосистема запрашивает предложения от агентств, готовых провести медиааудит телекоммуникационной компании «МТТ». К участию приглашаются юрлица и индивидуальные предприниматели.

Услуги включают подготовку рассылок и аналитических сводок, сбор статистики и другие задачи. Требования к участникам: регистрация бизнеса в России, наличие опыта аналитики площадок размещения отзывов и мониторинга появляющихся отзывов, а также опыта составления сводных отчетов после аудита соцсетей и сайтов.

Предложения можно подать до 11:00 по московскому времени 18 марта 2026 года.

X5 Group. Ретейлер ищет партнера для комплексного решения задач по продвижению продуктов Dialog X5 через ведение соцсетей, SEO-оптимизацию сайтов и создание контентных хабов. Срок действия договора: с 1 апреля 2026 года по 4 апреля 2027 года с возможностью продления. Необходимо подписать соглашение о неразглашении.

Среди требований: наличие выделенной проектной команды и опыта реализации аналогичных проектов, готовность предоставить медиаплан, технический аудит, смету на один и 12 месяцев.

Прием заявок осуществляется до 15:00 по московскому времени 20 марта 2026 года.

«О2О Холдинг». Компания запрашивает предложения по производству фотоматериалов для индор- и диджитал-рекламы, печатных листовок. Прием предложений — до 16:00 по московскому времени 17 марта 2026 года.

Кроме того, холдинг ищет исполнителей для проведения рекламных кампаний с блогерами для косметического бренда Care Culture. Услуги включают реализацию масштабных рекламных кампаний в периоды высокого спроса, администрирование отправок (хранение, упаковку и курьерскую доставку продукции по всей территории России), стратегическую проработку медиаплана в формате воркшопа.

Требования к поставщикам: подтвержденный опыт работы с брендами сегментов красоты, FMCG или моды; наличие релевантных кейсов за 2023−2025 годы, демонстрирующих достижение плановых KPI и работу с разными форматами; наличие собственного склада или офиса в Москве для приемки продукции от заказчика.

Необходимо подписать соглашение о неразглашении и прислать заявку до 13:00 по московскому времени 20 марта 2026 года.

«Медиа Бизнес Солюшенс». Компания запрашивает предложения на медийную рекламу в интернете.

В числе требований к участникам: опыт работы в медийной рекламе с кинотеатральными релизами, наличие портфолио и подтвержденных кейсов, доступ к системам аналитики соцсетей, умение и готовность составлять кастомные подборки ресурсов для таргета.

Подать заявку можно до 14:00 по московскому времени 20 марта 2026 года.

Ozon. Маркетплейс объявил тендер на нейротестирование рекламных материалов. Нужно подписать соглашение о неразглашении и прислать заявку до 19:00 по московскому времени 17 марта 2026 года.

Еще один тендер касается разработки и реализации креативной концепции маркетинга для IT-конференции E-code, запланированной на август 2026 года. Надо подготовить идею, спецпроект, медиаплан, смету, представить портфолио, подписать соглашение о неразглашении. Прием заявок — до 16:00 по московскому времени 20 марта 2026 года.

Lamoda. Онлайн-ретейлер выбирает поставщиков для работы с репутацией компании. Необходимо подписать соглашение о неразглашении и подать заявку до 14:00 по московскому времени 19 марта 2026 года.

«Т-Банк». Кредитная организация объявила тендер на проведение исследований Brand Lift Study (BLS) для оценки эффективности рекламных кампаний. Услуги включают проведение исследований, предоставление доступа к дашборду и проведение конкурентного анализа. Место оказания услуг: Москва.

Окончание подачи заявок — 12:00 по московскому времени 18 марта 2026 года.

«Спартак». Футбольный клуб запрашивает предложения по посевам в соцсетях рекламно-информационных материалов. Срок действия договора: сезон 2025/2026.

Требования к поставщикам: статус юрлица или ИП, опыт работы с SMM, маркировки интернет-рекламы и взаимодействия с фанатскими сообществами ФК «Спартак-Москва» в Telegram и «ВКонтакте».

Окончание подачи заявок — 14:30 по московскому времени 25 марта 2026 года.