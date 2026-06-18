Подборка тендеров: «Эталон», «Ситилинк», ВТБ и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут девелопер «Эталон», компания «О2О Холдинг», интернет-магазин «Ситилинк», маркетплейс Ozon, сеть магазинов «Магнит», футбольный клуб «Спартак», агропромышленный холдинг «Продо», «ОТП Банк», ВТБ, а также компания «Регент голд», управляющая сетью «585 Золотой». Сроки подачи заявок завершаются 23 июня — 13 июля.

«Эталон». Застройщик ищет агентство для размещения интернет-рекламы в Москве, Подмосковье, Омске, Екатеринбурге, Хабаровске и новых регионах. Срок выполнения работ: девять месяцев. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении и подать заявку до 12:00 по московскому времени 26 июня 2026 года.

«О2О Холдинг». Компания запрашивает предложения агентств, готовых обеспечить разработку дизайн-концепции, застройку, оформление и работу павильона бренда Arive Makeup на фестивале «Московские сезоны».

Нужно организовать работу павильона в формате оранжереи, создать привлекательное и функциональное брендированное пространство, обеспечить качественное консультирование посетителей и поддерживать внешний вид оформления на протяжении всего мероприятия.

Задачи: разработка дизайн-концепции и визуализации оранжереи; подбор, монтаж и администрирование оборудования и декора; логистика; обеспечение работы бьюти-консультантов; закупка расходных материалов; демонтаж по окончании мероприятия.

Прием предложений — до 18:00 по московскому времени 25 июня 2026 года.

«Ситилинк». Онлайн-магазин объявил тендер на разработку и реализацию стратегии присутствия бренда во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Срок реализации проекта: с сентября 2026 года по сентябрь 2027-го.

Тендерное задание включает подготовку презентации, проведение аудита конкурентов и соцсетей «Ситилинка», подготовку одного поста для каждого типа контента (информационный, развлекательный и коммерческий). Необходимо будет показать общую идею и концепцию ведения аккаунтов «Ситилинка» в соцсетях и обосновать свою идею.

Заявку можно подать до 17:00 по московскому времени 13 июля 2026 года.

Ozon. Маркетплейс намерен закупить услуги по скаутингу блогеров. Компания запрашивает предложения поставщиков. Необходимо будет подписать соглашение о неразглашении и направить заявку до 18:00 по московскому времени 26 июня 2026 года.

Еще один тендер от Ozon — аутсорс дизайна. Здесь также просят подписать соглашение о неразглашении. Прислать заявку можно до 17:00 по московскому времени 30 июня 2026 года.

«Магнит». Торговая сеть объявила о предварительном квалификационном отборе поставщиков рекламных услуг для проведения праздничных мероприятий. В отборе не могут одновременно участвовать аффилированные, взаимосвязанные между собой лица. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении.

Что должно быть на мероприятиях: шатер, блинная и чайная станции, аквагрим, лототрон, оформление воздушными шарами, ростовые куклы, мастер-классы, ведущий, промоутер, аниматор, фотограф, повар и др.

Требования к исполнителям: отсутствие налоговых претензий и судебных разбирательств с клиентами по поводу невыполнения работ, наличие собственного производства продукции или статуса официального представителя производителя, наличие собственных или арендованных складов для хранения готовой продукции.

Прием заявок завершается в 15:00 по московскому времени 23 июня 2026 года.

«Спартак». Московский футбольный клуб запрашивает предложения агентств по созданию, сопровождению и выводу развлекательного контента на медиаповерхности в чаше столичного стадиона «Лукойл Арена». Срок действия договора: два года с возможностью пролонгации.

Цель закупки — создание зрелищного развлекательного контента для большего вовлечения зрителей в организацию праздничной футбольной атмосферы на домашних матчах «Спартака» и улучшения качества продукта «Матчдэй».

Требования к поставщикам: опыт работы в области организации мероприятий в спортивной сфере, наличие современного оборудования с лицензиями и сертификатами и квалифицированного персонала.

Окончание подачи заявок — в 14:06 по московскому времени 23 июня 2026 года.

«Продо». Холдинг ищет агентство, которое разработает креативную концепцию интеграции бренда «Троекурово» в Калужский космический марафон. Мероприятие пройдет с 29 по 30 августа.

Основные виды работ: логистика, аренда, монтаж и демонтаж оборудования, работа персонала, разработка фотозоны и игровых зон, организация фотосъемки, изготовление сувенирной продукции и расходных материалов для мастер-классов.

Заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 25 июня 2026 года.

«ОТП Банк». Кредитная организация объявила тендер на оказание PR‑услуг. Речь идет об информационных услугах по PR-продвижению банка, разработке и реализации креативной PR-стратегии, мониторинге СМИ и антикризисных коммуникациях.

Прием заявок завершается в 16:00 по московскому времени 30 июня 2026 года.

ВТБ. Банк запрашивает цены на проведение маркетингового исследования «Интерактивное сообщество потребителей банковских услуг в сегменте "Малый бизнес"». Срок оказания услуг: с даты подписания договора в течение шести месяцев.

Цель исследования — создание интерактивного модерируемого сообщества пользователей услуг различных банков в сегменте «Малый бизнес» для наблюдения за потребительским поведением. Основная задача — оценка восприятия различных онлайн решений для представителей малого бизнеса.

Заявок ждут до 14:00 по московскому времени 23 июня 2026 года.

«Регент Голд». Компания объявила тендер на диджитал-маркетинг для федеральной сети «585 Золотой». Нужно будет подписать соглашение о неразглашении.

В числе требований: опыт работы в сфере онлайн-торговли не меньше двух лет, знание и опыт работы с AppsFlyer, AppMetrika, «Яндекс Метрикой», «Яндекс Рекламой», антифрод-системами и т. п. В команде должны быть эксперты по каждой рекламной платформе и аналитики.

Прием предложений — до 10:13 по московскому времени 6 июля 2026 года.