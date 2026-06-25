Подборка тендеров: Wink, Ozon, «Делимобиль» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут видеосервис Wink, маркетплейс Ozon, торговые сети «Пятерочка» и «Магнит», агрохолдинг «Русагро», «ОПТ Банк», сервис каршеринга «Делимобиль», а также жилищная экосистема «Метр квадратный». Сроки подачи заявок завершаются 28 июня — 9 июля 2026 года.

Wink. Юридическое лицо онлайн-кинотеатра — ООО «Рестрим Медиа» — проводит открытый запрос предложений на оказание услуг по управлению репутацией в интернете (ORM) и оптимизации присутствия бренда в ответах генеративных ИИ-систем (GEO).

Компании требуется агентство, которое на протяжении двух лет будет системно формировать позитивный репутационный фон бренда, оперативно реагировать на негатив и обеспечивать присутствие Wink в цитируемых источниках и нейросетевых ответах.

Будущему исполнителю предстоит разработать стратегию ORM/GEO, организовать ежедневный мониторинг упоминаний и тональности, работать с отзывами на внешних площадках (Otzovik, IRecommend, «Яндекс Карты», 2ГИС и другие), размещать SERM-статьи в «Дзене», создавать и редактировать статьи в «Википедии» и «Рувики», управлять сортировкой отзывов, оперативно реагировать на негатив через агентов влияния, а также готовить отчеты с динамикой рейтингов, тональностью выдачи и достижением KPI.

Прием предложений продлится до 22:00 по московскому времени 28 июня 2026 года.

Ozon. Онлайн-ретейлер выбирает подрядчиков для разработки гайда по персонажу-маскоту. На первом (квалификационном) этапе участникам необходимо подписать соглашение о неразглашении (NDA) по форме компании. Полное техническое задание и детали проекта станут доступны только после одобрения заявки организатором.

Прием заявок (подписанных NDA) завершится в 14:00 по московскому времени 29 июня 2026 года.

Вторая закупка Ozon — разработка креативной концепции. Как и в первом случае, участие начинается с квалификационного этапа: необходимо подписать приложенную форму NDA. После одобрения заявки организатор раскроет техническое задание и требования к концепции.

Прием заявок (подписанных NDA) продлится до 12:00 по московскому времени 30 июня 2026 года.

«Пятерочка». Торговая сеть начала предварительный квалификационный отбор контрагентов на организацию и проведение специальных проектов в 2026−2027 годах. Компании нужны партнеры, способные разрабатывать и реализовывать нестандартные креативные решения для внутренних и внешних коммуникаций, направленные на развитие корпоративной культуры, мотивацию сотрудников и продвижение HR-бренда.

Будущим исполнителям предстоит проработать несколько задач: разработать программу для Клуба партнеров «Лига первых» (обучение, мотивационные мероприятия, продвижение, лимитированный мерч), предложить концепцию уникального мерча для сотрудников «Пятерочки», создать креативный спецпроект для привлечения молодежи и повышения узнаваемости HR-бренда, а также предложить собственный индивидуальный проект, который был бы интересен и уникален для компании.

К участию приглашаются агентства с опытом в ивент-менеджменте, креативных индустриях и корпоративных коммуникациях.

Срок действия договора — с 15 июля 2026-го по 14 июля 2027 года.



Предложения принимаются в два этапа: предквалификация (подача КП, презентации, сметы и заполненных документов) и улучшение цен на ЭТП.

Прием заявок открыт до 15:00 по московскому времени 7 июля 2026 года.

«Магнит». Розничная сеть ищет агентства, которые смогут взять на себя разработку и реализацию BTL-акции «Молодежный проект» для формата «Магнит у дома». Компании нужен партнер, который разработает креативную концепцию и обеспечит полный цикл проведения стимулирующего мероприятия, направленного на привлечение молодежной аудитории и рост трафика, продаж и вовлеченности в мобильное приложение.

Проведение акции запланировано на 7 октября — 3 ноября 2026 года.

Будущему исполнителю предстоит предложить три варианта идеи проекта с визуализацией и обоснованием релевантности для молодежи, выступить официальным организатором акции по всей России, организовать закупку и вручение призов победителям, обеспечить работу горячей линии, а также совместно с командой мобильного приложения «Магнит» продумать дизайн и механики мобильной игры, которая станет поддерживающей активацией для чекового промо.

Прием заявок продлится до 15:00 по московскому времени 1 июля 2026 года.

«Русагро». Агрохолдинг проводит отбор подрядчиков для разработки креативной рамки продвижения брендов «Ряба» и «Слово Мясника» через лидеров мнений (блогеров).

Детали проекта будут раскрыты только на брифинге, участие в котором доступно только для компаний, подписавших соглашение о неразглашении (NDA). Прием заявок (подписанных NDA) пройдет до 18:00 по московскому времени 9 июля 2026 года.

«ОТП Банк». Кредитная организация запрашивает предложения на разработку единой системы визуальной навигации и коммуникации для офисов.

Банку требуется универсальное решение, которое обеспечит удобную ориентацию и информирование сотрудников, посетителей и подрядчиков в любых офисных пространствах — независимо от их расположения, конфигурации и площади. Срок исполнения — до 31 июля 2026 года.

Прием предложений продлится до 16:00 по московскому времени 30 июня 2026 года.

«Делимобиль». Каршеринговый сервис проводит открытый запрос предложений на размещение наружной рекламы в метро Москвы и в 15 регионах присутствия. Компании нужны агентства, способные обеспечить медийную поддержку для привлечения новых пользователей и повышения узнаваемости бренда среди широкой и «ядерной» аудитории (городские жители и выездные работники).

Будущему исполнителю предстоит подготовить оптимальное предложение по размещению на каждой локации: в Москве — только в метро (3−4 ветки, малый-средний формат в поездах), в регионах — остановки общественного транспорта, центральные районы, ТЦ и транспортные узлы с фокусом на сити-формат, билборды и digital-экраны (хронометраж ролика — 5 секунд).

Общий бюджет на все города — 30 млн рублей до НДС. Период размещения — с 16 июля по 15 августа 2026 года.

Прием предложений завершится в 11:00 по московскому времени 30 июня 2026 года.

«Метр квадратный». Жилищная экосистема проводит двухэтапный тендер на выбор подрядчика для оказания диджитал-медиа- и перформанс-услуг в 2026 году. Компании нужен партнер, который обеспечит полный цикл медийного продвижения для привлечения целевой аудитории (B2C — частные лица 25−55 лет, B2B — риелторы и застройщики) на онлайн-платформу по сделкам с недвижимостью.

Будущему исполнителю предстоит формировать brandformance-медиапланы на основе брифа и стратегии заказчика, подготавливать рекламные кампании, проводить их оптимизацию, создавать аналитические дашборды и ежеквартальные отчеты, тестировать гипотезы, анализировать конкурентов и создавать рекламные креативы.

Тендер проходит в два этапа. На первом этапе участники подают коммерческое предложение и выполняют тестовое задание. На втором этапе — защищают предложения в формате онлайн-встречи с презентацией.

Прием предложений (КП и выполненное тестовое задание) продлится до 15:00 по московскому времени 2 июля 2026 года.