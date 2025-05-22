Подборка тендеров: МТС, «Т-банк», СДЭК и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Центральная пригородная пассажирская компания» («Центральная ППК»), мобильный оператор МТС, автодилер «Авилон», «Газпромбанк» и «Т-банк», международная служба доставки СДЭК, сеть кинотеатров «Каро», целлюлозно-бумажная компания «Илим», fashion-компания Concept Group (входит в АФК «Система», владеет брендами Concept Club, Bestia, Acoola, Infinity Lingerie), «Рестрим Медиа» (разработчик и правообладатель видеосервиса Wink), а также агентство «Сбермаркетинг». Сроки подачи заявок завершаются 23 мая — 20 июня 2025 года.

«Центральная ППК». Компания ищет подрядчика для комплексного информационного сопровождения деятельности компании. Участвовать в процедуре могут только представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

В задачи подрядчика будет входить:

отслеживание и оперативное реагирование на негативные публикации;

комплексное информирование пассажиров об актуальных инфоповодах через средства массовой информации;

создание и распространение материалов различных форматов, а также производство аудио- и видеоконтента.

Максимальная цена контракта составляет 141 476 444 руб. (в том числе НДС — 20%).

Заявки на участие принимаются до 10:00 по московскому времени (мск) 9 июня 2025 года.

МТС. Оператору нужно агентство для проведения маркетинговой кампании в Перми. В рамках проекта предстоит реализовать комплекс мероприятий, направленных на продвижение сервиса «Умная оплата в общественном транспорте».

Подрядчик среди прочего должен будет разработать сценарий, снять, смонтировать и адаптировать рекламные видеоролики для трансляции на медиапанелях в транспорте:

ролик до 15 секунд — для привлечения внимания к запуску новой системы оплаты;

ролик до 30 секунд — с более подробной информацией.

Кроме того, необходимо организовать показ роликов на медиапанелях (мониторах) в транспорте с периодичностью не менее пяти раз в день.

Дедлайн подачи заявок — 27 мая 2025 года.

«Газпромбанк». Кредитная организация продолжает квалификационный отбор поставщиков для формирования перечня подрядчиков, способных оказывать услуги по организации различных видов мероприятий. При этом отбор не является закупочной процедурой и не предполагает заключения договоров по его итогам — он проводится в целях допуска участников к будущим закупкам.

Предмет квалификационного отбора — три лота:

Лот № 1 — проведение ивентов;

Лот № 2 — проведение выездных мероприятий (включая трэвел и MICE);

Лот № 3 — проведение трансляций.

Отбор кандидатов проводится на два года с момента его размещения на Электронной торговой площадке ГПБ. Участники могут подать заявки в любое время в течение действия процедуры. Заявки подаются через ЭТП ГПБ в электронном виде на русском языке. Первое вскрытие прошло 30 апреля 2025 года.

Окончание текущего срока приема заявок — 14:00 (мск) 20 июня 2025 года. Второе вскрытие по лоту № 3 состоится 20 июня 2025 года.

«Т-банк». Компания ищет исполнителя для проведения Brand Health Tracking — регулярных исследований, направленных на измерение и анализ состояния бренда банка и экосистемы в целом.

Исполнитель будет проводить трекинговые исследования в соответствии с техническим заданием и проектом договора. Исследования в том числе охватывают ключевые показатели восприятия бренда. Срок действия договора — 12 месяцев.

Начальная (и предельная) цена договора составляет 32 138 530 руб. Сумма включает в себя стоимость всех услуг, которые могут быть оказаны по всем позициям лота в течение срока действия договора.

Окончание приема заявок — 19:00 (мск) 2 июня 2025 года. Подведение итогов закупки — 1 августа 2025 года.

«Авилон». Автодилер объявил тендер на оказание услуг по размещению и ведению таргетированной рекламы в социальных сетях — в первую очередь во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В рамках закупки также предусмотрена лидогенерация для подразделений компании.

Общий годовой бюджет закупки — 21 513 000 руб. без НДС. Бюджет одной рекламной кампании — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц в зависимости от бренда автомобиля. Срок заключения договора — 1 год.

Дедлайн подачи предложений — 15:00 по московскому времени 4 июня 2025 года.

«Каро». Сеть кинотеатров открыла конкурс на оказание услуг по созданию аудиороликов. Участникам предстоит разработать аудиоконтент различного хронометража с участием дикторов и актеров.

В задачи подрядчика входит создание аудиороликов длительностью 15, 20, 30 и 60 секунд, обеспечение качественного звукопроизводства и финального звучания.

Срок подачи коммерческих предложений — до 27 мая 2025 года, 12:00 (МСК).

Группа «Илим». Одна из крупнейших целлюлозно-бумажных компаний России ищет подрядчика для комплексной поддержки внутренних коммуникаций. Цель — выстроить эффективную систему внутренних коммуникаций через регулярное стратегическое, креативное и производственное сопровождение программ и мероприятий внутри компании.

Подрядчик будет отвечать за стратегическое планирование коммуникационных мероприятий, креативное сопровождение программ с фокусом на результативность, разработку дизайна и подготовку текстового контента, а также за создание визуальных материалов.

Каждый месяц исполнителю предстоит готовить отчеты о проделанной работе. Срок оказания услуг — с мая 2025 года по май 2027-го.

Предложение можно подать до 17:00 (мск) 27 мая 2025 года.

СДЭК. Логистическая компания проводит тендер на оказание услуг по изготовлению и размещению наружной рекламы для продвижения бренда СДЭК и услуги «Доставка на следующий день» в Чечне и на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Среди задач будущего подрядчика — изготовление рекламно-информационных баннеров, а также их размещение в ключевых локациях — на въездах и выездах из населенных пунктов, а также наиболее загруженных транзитных и местных трассах.

Период размещения: с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Участник должен предложить максимально возможный объем рекламных поверхностей, исходя из доступности на весь срок действия договора. Предельное количество — 200 поверхностей. Покупка единым лотом приветствуется.

Окончание приема предложений — 15:00 (мск) 30 мая 2025 года.

Concept Group. Fashion-ретейлер проводит открытый запрос предложений на заключение договора по размещению рекламы в метрополитене и на наружных носителях (ООН) в рамках летней кампании. Она запланирована с 15 июля по 8 сентября 2025 года.

Цель кампании — привлечь новый потребительский трафик. На данный момент около 70% покупок совершается постоянными клиентами, поэтому важно активное обновление аудитории — в том числе за счет родителей с детьми, растущих вместе с брендом.

Предмет закупки разделен на два лота:

№ 1 — размещение рекламы в метро;

№ 2 — размещение наружной рекламы.

Участники могут подавать предложения по одному или двум лотам.

Срок подачи предложений — до 14:00 (мск) 30 мая 2025 года.

Wink. «Рестрим Медиа», разработчик и правообладатель видеосервиса, ищет подрядчика для оказания услуг по привлечению конверсий через CPA-сети и биржи блогеров. Цель будущего подрядчика — комплексное сопровождение и ведение рекламных кампаний с акцентом на оплату за результат (подписка или триал).

Бюджет закупки составляет 54 999 858 руб. с НДС на весь 2025 год. Ежемесячные затраты будут определены пропорционально сроку действия договора.

Заявки можно подать до 10:00 (мск) 23 мая 2025 года.

«Сбермаркетинг». Агентство объявило открытый запрос предложений на размещение рекламно-информационных материалов клиентов через Telegram Ads в 2025−2027 годах.

По итогам процедуры будут выбраны два победителя:

Основной поставщик — подрядчик с наивысшей оценкой, который будет оказывать услуги по размещению рекламы;

Резервный поставщик — вступает в работу в случае отказа или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны основного.

Прием предложений продлится до 27 мая 2025 года. Далее — переторжки (этап уточнений условий). Подведение итогов пройдет не позднее 10 июня 2025 года.

Кроме того, «Сбермаркетинг» проводит тендер на размещение рекламы клиентов на видеомониторах в Многофункциональных центрах (МФЦ) по всей России. Срок оказания услуг: с 1 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года (даты старта кампаний могут варьироваться).

Участник должен иметь необходимые производственные ресурсы и оборудование для выполнения работ. Требуется наличие экспертизы в продвижении брендов в сегменте индор-рекламы.

Окончание подачи заявок: 12:00 (мск) 27 мая 2025 года. Подведение итогов: 12:00 (мск) 31 мая 2025 года.

«Сбермаркетинг» также приглашает к участию в тендере на разработку бренд-сообщений и позиционирования нового бренда. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Окончание подачи заявок на участие: до 19:00 (мск) 23 мая 2025 года.