Подборка тендеров: МТС, «Т-банк», СДЭК и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Центральная пригородная пассажирская компания» («Центральная ППК»), мобильный оператор МТС, автодилер «Авилон», «Газпромбанк» и «Т-банк», международная служба доставки СДЭК, сеть кинотеатров «Каро», целлюлозно-бумажная компания «Илим», fashion-компания Concept Group (входит в АФК «Система», владеет брендами Concept Club, Bestia, Acoola, Infinity Lingerie), «Рестрим Медиа» (разработчик и правообладатель видеосервиса Wink), а также агентство «Сбермаркетинг». Сроки подачи заявок завершаются 23 мая — 20 июня 2025 года.
«Центральная ППК». Компания ищет подрядчика для комплексного информационного сопровождения деятельности компании. Участвовать в процедуре могут только представители малого и среднего предпринимательства (МСП).
В задачи подрядчика будет входить:
- отслеживание и оперативное реагирование на негативные публикации;
- комплексное информирование пассажиров об актуальных инфоповодах через средства массовой информации;
- создание и распространение материалов различных форматов, а также производство аудио- и видеоконтента.
Максимальная цена контракта составляет 141 476 444 руб. (в том числе НДС — 20%).
Заявки на участие принимаются до 10:00 по московскому времени (мск) 9 июня 2025 года.
МТС. Оператору нужно агентство для проведения маркетинговой кампании в Перми. В рамках проекта предстоит реализовать комплекс мероприятий, направленных на продвижение сервиса «Умная оплата в общественном транспорте».
Подрядчик среди прочего должен будет разработать сценарий, снять, смонтировать и адаптировать рекламные видеоролики для трансляции на медиапанелях в транспорте:
- ролик до 15 секунд — для привлечения внимания к запуску новой системы оплаты;
- ролик до 30 секунд — с более подробной информацией.
Кроме того, необходимо организовать показ роликов на медиапанелях (мониторах) в транспорте с периодичностью не менее пяти раз в день.
Дедлайн подачи заявок — 27 мая 2025 года.
«Газпромбанк». Кредитная организация продолжает квалификационный отбор поставщиков для формирования перечня подрядчиков, способных оказывать услуги по организации различных видов мероприятий. При этом отбор не является закупочной процедурой и не предполагает заключения договоров по его итогам — он проводится в целях допуска участников к будущим закупкам.
Предмет квалификационного отбора — три лота:
- Лот № 1 — проведение ивентов;
- Лот № 2 — проведение выездных мероприятий (включая трэвел и MICE);
- Лот № 3 — проведение трансляций.
Отбор кандидатов проводится на два года с момента его размещения на Электронной торговой площадке ГПБ. Участники могут подать заявки в любое время в течение действия процедуры. Заявки подаются через ЭТП ГПБ в электронном виде на русском языке. Первое вскрытие прошло 30 апреля 2025 года.
Окончание текущего срока приема заявок — 14:00 (мск) 20 июня 2025 года. Второе вскрытие по лоту № 3 состоится 20 июня 2025 года.
«Т-банк». Компания ищет исполнителя для проведения Brand Health Tracking — регулярных исследований, направленных на измерение и анализ состояния бренда банка и экосистемы в целом.
Исполнитель будет проводить трекинговые исследования в соответствии с техническим заданием и проектом договора. Исследования в том числе охватывают ключевые показатели восприятия бренда. Срок действия договора — 12 месяцев.
Начальная (и предельная) цена договора составляет 32 138 530 руб. Сумма включает в себя стоимость всех услуг, которые могут быть оказаны по всем позициям лота в течение срока действия договора.
Окончание приема заявок — 19:00 (мск) 2 июня 2025 года. Подведение итогов закупки — 1 августа 2025 года.
«Авилон». Автодилер объявил тендер на оказание услуг по размещению и ведению таргетированной рекламы в социальных сетях — в первую очередь во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В рамках закупки также предусмотрена лидогенерация для подразделений компании.
Общий годовой бюджет закупки — 21 513 000 руб. без НДС. Бюджет одной рекламной кампании — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц в зависимости от бренда автомобиля. Срок заключения договора — 1 год.
Дедлайн подачи предложений — 15:00 по московскому времени 4 июня 2025 года.
«Каро». Сеть кинотеатров открыла конкурс на оказание услуг по созданию аудиороликов. Участникам предстоит разработать аудиоконтент различного хронометража с участием дикторов и актеров.
В задачи подрядчика входит создание аудиороликов длительностью 15, 20, 30 и 60 секунд, обеспечение качественного звукопроизводства и финального звучания.
Срок подачи коммерческих предложений — до 27 мая 2025 года, 12:00 (МСК).
Группа «Илим». Одна из крупнейших целлюлозно-бумажных компаний России ищет подрядчика для комплексной поддержки внутренних коммуникаций. Цель — выстроить эффективную систему внутренних коммуникаций через регулярное стратегическое, креативное и производственное сопровождение программ и мероприятий внутри компании.
Подрядчик будет отвечать за стратегическое планирование коммуникационных мероприятий, креативное сопровождение программ с фокусом на результативность, разработку дизайна и подготовку текстового контента, а также за создание визуальных материалов.
Каждый месяц исполнителю предстоит готовить отчеты о проделанной работе. Срок оказания услуг — с мая 2025 года по май 2027-го.
Предложение можно подать до 17:00 (мск) 27 мая 2025 года.
СДЭК. Логистическая компания проводит тендер на оказание услуг по изготовлению и размещению наружной рекламы для продвижения бренда СДЭК и услуги «Доставка на следующий день» в Чечне и на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Среди задач будущего подрядчика — изготовление рекламно-информационных баннеров, а также их размещение в ключевых локациях — на въездах и выездах из населенных пунктов, а также наиболее загруженных транзитных и местных трассах.
Период размещения: с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
Участник должен предложить максимально возможный объем рекламных поверхностей, исходя из доступности на весь срок действия договора. Предельное количество — 200 поверхностей. Покупка единым лотом приветствуется.
Окончание приема предложений — 15:00 (мск) 30 мая 2025 года.
Concept Group. Fashion-ретейлер проводит открытый запрос предложений на заключение договора по размещению рекламы в метрополитене и на наружных носителях (ООН) в рамках летней кампании. Она запланирована с 15 июля по 8 сентября 2025 года.
Цель кампании — привлечь новый потребительский трафик. На данный момент около 70% покупок совершается постоянными клиентами, поэтому важно активное обновление аудитории — в том числе за счет родителей с детьми, растущих вместе с брендом.
Предмет закупки разделен на два лота:
- № 1 — размещение рекламы в метро;
- № 2 — размещение наружной рекламы.
Участники могут подавать предложения по одному или двум лотам.
Срок подачи предложений — до 14:00 (мск) 30 мая 2025 года.
Wink. «Рестрим Медиа», разработчик и правообладатель видеосервиса, ищет подрядчика для оказания услуг по привлечению конверсий через CPA-сети и биржи блогеров. Цель будущего подрядчика — комплексное сопровождение и ведение рекламных кампаний с акцентом на оплату за результат (подписка или триал).
Бюджет закупки составляет 54 999 858 руб. с НДС на весь 2025 год. Ежемесячные затраты будут определены пропорционально сроку действия договора.
Заявки можно подать до 10:00 (мск) 23 мая 2025 года.
«Сбермаркетинг». Агентство объявило открытый запрос предложений на размещение рекламно-информационных материалов клиентов через Telegram Ads в 2025−2027 годах.
По итогам процедуры будут выбраны два победителя:
- Основной поставщик — подрядчик с наивысшей оценкой, который будет оказывать услуги по размещению рекламы;
- Резервный поставщик — вступает в работу в случае отказа или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны основного.
Прием предложений продлится до 27 мая 2025 года. Далее — переторжки (этап уточнений условий). Подведение итогов пройдет не позднее 10 июня 2025 года.
Кроме того, «Сбермаркетинг» проводит тендер на размещение рекламы клиентов на видеомониторах в Многофункциональных центрах (МФЦ) по всей России. Срок оказания услуг: с 1 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года (даты старта кампаний могут варьироваться).
Участник должен иметь необходимые производственные ресурсы и оборудование для выполнения работ. Требуется наличие экспертизы в продвижении брендов в сегменте индор-рекламы.
Окончание подачи заявок: 12:00 (мск) 27 мая 2025 года. Подведение итогов: 12:00 (мск) 31 мая 2025 года.
«Сбермаркетинг» также приглашает к участию в тендере на разработку бренд-сообщений и позиционирования нового бренда. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Окончание подачи заявок на участие: до 19:00 (мск) 23 мая 2025 года.