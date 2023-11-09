Подборка тендеров: «Перекрёсток», «СберЗдоровье» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут девелопер «Главстрой», сервис «СберЗдоровье», торговая сеть «Перекрёсток», компания «ЛСР. Управление недвижимостью». Сроки подачи заявок завершаются 13−20 ноября 2023 года.

«СберЗдоровье». Группа «ДокДок» (юрлицо сервиса) проводит запрос предложений по выбору подрядчика для оказания услуг по креативному копирайтингу.

Компания рассчитывает усилить команду маркетинга внешним подрядчиком для решения «текущих маркетинговых задач от бизнеса» в течение одного года.

Тексты будут использоваться в коммуникациях от лица бренда «СберЗдоровье» в разных каналах и форматах, говорится в закупочной документации.

Заявки принимаются до 16:00 по московскому времени 17 ноября 2023 года.

ГК «Главстрой» объявил тендер на размещение медийной рекламы, классифайдов и другой интернет-рекламы для продвижения жилого комплекса «Баланс».

Среди требований к подрядчикам: опыт ведения полного цикла рекламных кампаний в интернете минимум для пяти жилых комплексов в России, годовой рекламный оборот за текущий и предыдущий годы не менее 600 млн. руб. Кроме того, в штате агентства должно быть не менее 30 сотрудников.

Общий срок выполнения работ по закупке: январь — декабрь 2024-го.

Подтвердить участие в тендере нужно до 13 ноября 2023 года. Окончание представления предложений: до 18:00 по московскому времени 15 ноября. Итоги закупки подведут 23 ноября.

Аналогичный тендер — на размещение медийной рекламы, классифайдов и прочей интернет-рекламы «Главстрой» проводит для ЖК «Береговой-2».

Окончание подтверждения участия и представления предложений: до 16:00 по московскому времени 17 ноября 2023 года. Дата подведения итогов: 30 ноября.

«Перекрёсток». Торговая сеть «Перекрёсток» (входит в X5 Retail Group) выбирает поставщика услуг на проведение маркетинговых акций (BTL, дегустации, мастер-классы).

Для участия в первом этапе конкурса нужно подать заявку до 14:00 по московскому времени 20 ноября 2023 года. В указанный срок необходимо ознакомиться с конкурсной документацией, заполнить и загрузить на площадку требуемые документы.

«ЛСР. Управление недвижимостью» проводит запрос предложений на услуги по созданию видеороликов для размещения на диджитал-экранах, телевидении, в социальных сетях и интернете в 2024 году.

С будущим подрядчикам заключат договор на срок с 1 января по 31 декабря 2024 года. В его задачи в том числе войдёт ежемесячное изготовление видеороликов — 10−15 различных сюжетов в 10−15 форматах.



Заявки принимаются до 14:25 по московскому времени 15 ноября 2023 года.