Подборка тендеров: VK, «Магнит», Melon Fashion Group и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут холдинг VK, торговая сеть «Магнит», Росгвардия, Melon Fashion Group и принадлежащая ей сеть магазинов женской одежды Love Republic, Российский экологический оператор, группа компаний «БКС», «Ачинский глинозёмный комбинат». Сроки подачи заявок завершаются 28 августа — 4 сентября.

VK. Общество с ограниченной ответственностью «ВК» (юрлицо VK) проводит квалификационный отбор на право включения в реестр потенциальных участников в закупках на оказание услуг по организации и проведению командообразующих мероприятий.

В состав услуг, которые должен будет оказывать будущий подрядчик, в том числе входят: разработка и реализация концепции мероприятия, включая создание фирменной символики, предоставление площадки и промоперсонала, логистическая поддержка, кейтеринг, аренда оборудования и мебели, развлекательные активности. При этом, согласно закупочной документации, стоимость каждого предлагаемого к оценке мероприятия «под ключ» должна составлять не менее 300 тыс. руб. без учета НДС.

Бюджет планируемой закупки по итогам квалификационного отбора: 200 млн руб. с разбивкой среди агентств, включённых в реестр участников по результатам отбора.

Заявки для участия в первом этапе принимаются до 11:00 по московскому времени 4 сентября 2023 года. Компания рассмотрит заявки до 4 октября 2023-го. Всего планируется 10 этапов отбора, последний из которых, согласно графику, будет запущен 1 декабря 2025 года. Итоги отбора подведут 31 декабря 2025 года.

Срок действия результатов отбора и период проведения закупок по итогам отбора: до 31 января 2026 года.

«Магнит». АО «Тандер» (управляет сетью «Магнит») выбирает эксклюзивного поставщика для реализации услуг по продаже рекламы на медиаоборудовании в торговых точках «Магнит».

Как отмечается в тендерной документации, закупка состоит из трёх лотов:

Лот 1. Эксклюзивное право на размещение видеороликов на TFT-панелях;

Лот 2. Эксклюзивное право на размещение аудиороликов на InStore радио.

Лот 3: Эксклюзивное право на размещение видеороликов на интерактивных экранах в торговом зале и кассовой зоне (прайс-чеккер, дисплей покупателя).

Весь предоставляемый инвентарь принадлежит АО «Тандер», а рекламные ролики утверждаются представителем компании. Кроме того, «Тандер» оставляет за собой 20% эфирного времени для коммуникации собственных маркетинговых активностей. Под размещение рекламных видеороликов победителя отводится 80% эфирного времени.

Общая начальная стоимость закупки: 130 млн руб. Период поставок (сотрудничества) — с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года, но не менее одного года. К истечению указанного периода планируется проведение новой закупочной процедуры на следующий период.

Заявки принимаются до 15:00 по московскому времени 28 августа 2023 года.

Российский экологический оператор. ППК «Российский экологический оператор» проводит тендер на оказание услуг по подготовке и распространению просветительских материалов на тему экономики замкнутого цикла в СМИ и социальных сетях. Конкурс проходит в электронной форме, его участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена контракта: 19 390 200 руб.

Заявки принимаются до 9:00 по московскому времени 28 августа 2023 года.

Росгвардия. ФГУП «Охрана» Росгвардии объявило аукцион в электронной форме на выбор подрядчика по организации и проведению информационно-рекламной кампании, включающей размещение материалов на рекламных конструкциях и обеспечение сбора данных сформированного сегмента для последующего ретаргетинга в интернете. Процедура закупки проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная максимальная цена договора: 15 202 669 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 по московскому времени 28 августа 2023 года. Дата начала подачи ценовых предложений: 30 августа 2023 года. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 31 августа 2023-го.

Love Republic. АО «Мэлон Фэшн Груп» (управляет сетью магазинов женской одежды Love Republic) ищет агентство для продвижения бренда на площадках Smart TV и в онлайн-кинотеатрах в 2023−2024 годах. Предполагается несколько рекламных флайтов. Согласно закупочной документации, для выполнения тендерного задания кандидатам нужно подготовить медиаплан предположительной рекламной кампании бренда на двух недельный флайт с бюджетом 500 тыс. руб.

Заявки принимаются до 00:00 по московскому времени 29 августа 2023 года.

Melon Fashion Group. АО «Мэлон Фэшн Груп», владеющая брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela, проводит тендер на разработку и продвижение диджитал-коллекции в Roblox.

Согласно техническому заданию, будущий подрядчик займётся разработкой и визуализацией персонажей для игры Roblox и принтов одежды с AR-эффектом, а также созданием игрового пространства и продвижением диджитал-коллекции в Roblox.

Заявки принимаются до 23:59 по московскому времени 30 августа 2023 года.

«Ачинский глинозёмный комбинат». АО «РУСАЛ Ачинск» проводит отбор коммерческих предложений на разработку графического изображения товарного знака и дизайна упаковки сернокислого калия.

Заявки принимаются до 23:00 по московскому времени 28 августа 2023 года.

«Компания БКС». ООО «Компания БКС» проводит запрос предложений на оказание услуг по размещению рекламных кампаний на платформах продажи In-app рекламы.

Заявки принимаются до 14:00 по московскому времени 28 августа 2023 года.