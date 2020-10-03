Энциклопедия секса, TikTok-баттл, экспедиция по России – обзор промо и digital-проектов

Вопреки кризису и неопределенности российские креаторы и маркетологи не сбавляют обороты. В сентябре мы увидели граффити в Сокольниках от Coca-Cola, тревел-сериал Hyundai Mobility и виртуальный хаб «Сколково Парк». Как еще бренды и компании продвигали свои продукты и услуги, узнайте в нашей подборке промокампаний и digital-проектов.

«Бабаевский», Mega Drive и ESforce Holding объявили геймерскую битву «отцов» и «детей» Battle Hard Challenge

Амбассадорами стали киберспортсмены Ярослав «NS» Кузнецов (на стороне «отцов» и «Бабаевского») и Леонид «Bobruha» Чербуховский (за «молодых» и «Mega Drive»). На сайте проекта игрок выбирал сторону, за которую хотел выступить. За выполнение челленджей и участие в интерактивах каждому зарегистрированному пользователю начислялись очки, падающие в копилку его команды. Победители получили внутриигровые предметы, подарочные наборы от концерна «Объединенные кондитеры», игровую периферию, сертификаты в магазины электроники и другие призы.

Hyundai Mobility запустил виртуальную экспедицию по России

В рамках продвижения сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility бренд объявил о запуске проекта «Километры». Необычный мини-сериал, состоящий из видеороликов, коротких статей и путеводителей по трем интересным маршрутам России, раскроет секреты опытных путешественников. Команда проекта уже побывала в загадочной Карелии и в центральной части России.

Все самое интересное, что увидели и узнали участники экспедиции, вошло в подборку микростатей о наиболее интересных местах и мини-сериал из шести эпизодов. Видео и статьи будут выходить на официальных страницах Hyundai Mobility в Instagram и Facebook. Записи основных видеороликов будут доступны на YouTube-канале Hyundai Mobility, запущенном в преддверии проекта.

«Сколково Парк» создал виртуальный хаб для будущих резидентов

Агентство Proximity (входит в BBDO Group) открыло виртуальный хаб, где пользователи смогут увидеть, как будет выглядеть деловой квартал «Сколково Парк» после завершения всех строительных работ.

На посадочной странице посетителя встречает интерактив. Пользователь может управлять облетом вокруг территории, чтобы осмотреть ее с разных ракурсов. Также были разработаны фотореалистичные рендеры и 3D-туры, созданные специалистами Лондонского бюро архитектурного дизайна Assembly. Пользователь сможет «прогуляться» по деловому кварталу, используя мобильный телефон. Благодаря технологии WebVR переход в виртуальный тур происходит «бесшовно» непосредственно на сайте.

Для раздела «О проекте» специалисты Proximity воссоздали макет квартала в 3D, а также с помощью технологии WebGL реализовали возможность свободного вращения корпусов прямо на сайте: выбрать конкретное здание, этаж и планировку помещения можно одним кликом. Чтобы сделать пользовательский опыт еще удобнее, разработчики продумали приятные эстетические мелочи — например, виртуальный фонарик подсвечивает области под курсором.

MONSTARS создало тематическую подборку школьных тетрадок «Back to school по-взрослому»

В тетрадях можно записывать непонятные молодежные слова, гениальные ночные мысли или спланировать, куда потратить деньги, которых еще нет. Публикация поста переросла во флешмоб — пост переслали 22 тыс. раз, общий охват составил более 700 тыс. Тренд уже поддержали McDonald’s, PepsiCo Careers и другие.

По словам команды проекта, смысл этих тетрадей в том, что взрослые, как и школьники, каждый день получают новые знания и умения, и им тоже необходимо место для фиксации важной информации.

Все в парк: Coca-Cola завершила рекламную кампанию #ОткройсяКакНикогдаРаньше при поддержке Ambitica и MediaCom

Цель кампании — осмысление новой реальности и возможностей, открывшихся для многих по завершении вынужденной изоляции. Также был принят ряд мер, направленных на поддержку местных кафе и ресторанов.

В парках «Сокольники» и «Сад им. Баумана» были размещены брендированные граффити с сообщением «Я стану ценить каждый шаг даже самых небольших путешествий». Стикеры 5×5 м были изготовлены из высокопрочной швейцарской пленки, которая монтируется на асфальт или плитку путем нагревания поверхности. За период кампании парки посетили более 800 тыс. человек.

Дикий маникюр и предпоказ «Пацанок»: телеканал Пятница! и 4hands запустили коллаборацию

К старту пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» сеть студий маникюра 4hands и «Пятница!"запустили совместную акцию. Каждая посетительница студии может получить в подарок дизайн маникюра, где используются цвета и графические элементы рекламных материалов и постеров нового сезона. Акция продлится до конца пятого сезона шоу.

Гости 4hands первыми увидели новый сезон реалити — 24 сентября весь день в салонах показывали первый эпизод «Пацанок». Всего за сутки серию увидели около 10 тыс. девушек, пришедших в салоны.

Ко дню интернета «Риалвеб» подготовило игру «Выживи без интернета»

Мы уже не мыслим своей работы без интернета. Да что там — некоторые не представляют без него жизни. А что, если интернет однажды исчезнет? Чтобы каждый мог ответить на этот вопрос самостоятельно, агентство «Риалвеб» придумало игру-приключение «Выживи без интернета».

Задача игрока — преодолеть все препятствия обычной жизни в офлайне. Больше нельзя заказать еду или вызвать такси через приложение, а дорогу придется спрашивать не у «Яндекс.Карт», а у прохожих. Проверьте, сможете ли вы в таких условиях добраться до одной из трех «хороших» концовок и узнать, почему отключили интернет.

LADA не первый раз выбирает названия для автомобилей с помощью народного голосования - первое было проведено еще в 1968 году, но в 2020 оно впервые прошло онлайн. Кампания привлекла почти 50 тыс. участников и сформировала заметный buzz-эффект: 127 публикаций в СМИ.

Tic Tac запустил собственный плейлист на Spotify при участии Лаймы Вайкуле, MONATIK и Thomas Mraz

Tic Tac стал одним из первых партнеров музыкальной платформы Spotify for brands в России и в своем проекте объединил в плейлисте музыкантов разных стран и жанров, вдохновив их на создание свежих версий популярных композиций. Заглавный трек — дуэт MONATIK и Лаймы Вайкуле. Иконы стиля двух поколений создали уникальный мэшап, объединив собственные треки «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ». Подробнее на Sostav.

PepsiCo и PRT Edelman Affiliate провели первый в России баттл между TikTok-«хаусами»

Наиболее успешной среди всех активаций кампании «Народный эксклюзив» стала битва между двумя самыми охватными TikTok-«хаусами» России — Dream Team и XO Team. Блогеры создавали эффектные переходы, сочиняли мини-истории, танцевали, ели и пили на скорость, бросали вызов конкурентам — все это под совместный трек Надежды Бабкиной и Тимати «Народный эксклюзив» и с продуктами из коллаборации Lay’s и Pepsi. Подробнее на Sostav.

Открываем страну заново: S7 Airlines запустил рекламу с Instagram-снимками России

В рекламу вошли снимки покорения вулканов на Камчатке, наблюдения за звездами на Эльбрусе и прогулок по берегу розового озера в Крыму. Снимки путешественников станут частью большого digital-проекта авиакомпании, цель которого — создать новые пользовательские онлайн-путеводители по России. Принять участие в нем может любой желающий. Подробнее на Sostav.

Badoo и BLGN создали энциклопедию современного секса

Badoo и агентство BLGN запустили портал о сексе, отношениях и принятии себя под названием Badoo Hotline. Проект «секс-википедии» избавит пользователей от стереотипов взаимоотношений, а также разрушит барьер между общепринятой «нормой» и истинными желаниями. Библиотека современного секса в разных контентных форматах была подготовлена с помощью гуру секс-индустрии — коучей, сексологов и терапевтов. Подробнее на Sostav.