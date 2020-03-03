«Прекраснодар», «Собиратор» и «Мяснушки»: свежий обзор дизайна упаковки и брендинга

Премиальность через текстуры камня и дерева и высокотехнологичность через минималистичную геометрию.

Контрастные цвета и стилистика барной вывески: решение для чипсов FRY’S от Fabula Branding

Бриф

Дизайн упаковки и логотип картофельных чипсов и соломки FRY’S нуждался в обновлении. Fabula Branding следовало создать решение, говорящее о премиальности продукта и отвечающее предпочтениям ядра целевой аудитории.

Решение

Агентство разработало современный и стильный визуальный образ, рассказывающий о характерном для ядра ЦА времяпровождении — вечеринки в компании друзей.

Логотип отсылает к западной стилистике оформления барной вывески, для реализации использованы крупный шрифт и контрастные оттенки, помогающие упаковке стать заметной. Вкусовая отстройка выполнена посредством цвета и фудзоны. Темный фон, текстуры камня и дерева помогли отразить премиальность продукта и сформировать бренд-стену на полке.

Подарок из Европы: упаковка-конверт для сыров от Fabula Branding

Бриф

«Карлов Двор» — это торговая марка сыров из России, изготовленных по европейским рецептурам. Прежняя упаковка выглядела неактуальной и не способствовала отстройке на полке. Следовало разработать дизайн-решение, доносящее преимущества продукта и развивающее позиционирование, предоставленное клиентом, — «доступная роскошь».

Решение

Оформление упаковки представляет продукт как подарок из Европы в презентабельном конверте. Идею поддерживают плашки, стилизованные под марки и сургучную печать, а также фото с объектами европейской архитектуры.

Классический эмблемный логотип, ставший своеобразным геральдическим символом ТМ, развивает концепцию «доступной роскоши». Также ее отражают изящные шрифты, золотые и серебряные графические элементы. А техника печати — выборочная лакировка — делает упаковку тактильно приятной.

Экзотические соусы Calve от Yasno. branding agency

В 2019 году бренд Calve запустил новинку — экзотическую коллекцию соусов. Три вкуса помогают совершить настоящее путешествие по странам Азии и Африки: африканский «Пири-Пири», индийский «Тики-Масала», азиатский «Черный перец».

Yasno. branding agency создало смелый и яркий образ для соусов, отличающийся от привычных нам упаковок Calve.

Сочные цвета выполняют функцию цветового кодирования, а также отражают колорит вкусов кухонь Индии, Восточной Азии и Африки. Яркая и согревающая цветовая гамма этикеток поднимает настроение. Фуксия, какао, желтый, мятный и рыжий создают жизнерадостную картинку, поддерживающую атмосферу самой настоящей экзотики. Изящная форма бутылки напоминает силуэт этнического наряда.

Для каждого вкуса разработана уникальная визуализация ингредиентов в едином графическом стиле. Стремящиеся вверх элементы заряжают позитивом и подчеркивают динамику современной жизни. Здесь этническая стилистика сочетается с приемами ультра-актуального flat-дизайна — плоского дизайна.

Яркая крышечка мятного цвета усиливает общий контраст и собирает линейку воедино. Закрашенные перчинки на горлышке бутылки указывают степень остроты соуса.

Современный, яркий, приветливый дизайн обещает незабываемое гастрономическое путешествие и настоящую экзотику.

«Шоки-Токи» от Getbrand

Задача

У компании «Конфитрейд» в портфеле была собственная торговая марка в категории шоколадные яйца — «Шоки Токи». Компании не удавалось построить лояльность к своей продукции, так как покупатели не выделяли ее на полке с конкурентами. Возникла потребность в сильном бренде с понятным позиционированием, выделяющим сильные стороны продукта.

Решение

Инсайт: «Хочу, чтобы мой ребенок радовался, хочу дарить ему счастье, удивлять, купить что-то особенное и получать в ответ любовь и благодарность. Когда он счастлив — чувствую себя просто волшебницей! Это так приятно!».

В основу позиционирования легла идея «удивлять приятно». Больше всего на свете каждая мама любит радовать и удивлять своего ребенка. Ей нравится быть для него волшебницей, создающей ощущение чуда и волшебства. В свою очередь для родителей такой подарок — это возможность увидеть радость в глазах ребенка, понять, что он оценил заботу и внимание.

Волшебная палочка, вписанная в логотип, иллюстрирует идею волшебства. Яркий фиолетовый цвет выделяет бренд на полке. Оборотная сторона демонстрирует персонажей из коллекции.

«Прекраснодар» — дары природы от Getbrand

Задача

На российском рынке практически никто из производителей не брендирует овощи и фрукты. Покупатель может различать их только по стране-производителю, цвету, сортам. Это максимум дифференциации, доступный российскому потребителю. Задачей агентства было разработать новый бренд яблок в сегменте средний плюс с запоминающейся айдентикой, подчеркивающей российское происхождение, высокое качество и безопасность продукции.

Решение

Креаторы определили перспективные территории для позиционирования, из которых выбрали две на основе которых впоследствии разработали платформу бренда:

«Звезды среди фруктов» — говорит об уникальности фруктов, апеллируя к тому, что это единственные яблоки в массе no-name, у которых есть имя, экслибрис и чье происхождение можно отследить.

«Говорят сами за себя» — подчеркивает суть продукта, в котором нет ничего, чего бы не заложила туда природа. Технологии, которые использует компания, не вредят, а помогают фруктам расти и набираться вкусом и пользой.

На основе выбранного позиционирования был разработан дизайн с использованием методики «3 слоя эффективности».

Слоган «Фрукты первой величины» обыгрывается в дизайне: все пространство на упаковке занимают крупные сочные яблоки. В зависимости от сорта изображение яблок на флоу-паке меняется и становится дополнительным разводящим идентификатором.

Логотип оформлен в виде псевдостикера на огромном яблоке и апеллирует к натуральности. Название «Прекраснодар», построенное на игре слов, дает ассоциативную привязку к месту происхождения яблок (Краснодарский край) и прекрасным вкусовым качествам.

За конверсионный слой отвечает копирайтинг, который развеивает сомнения покупателя относительно качества и обработки российских фруктов, продаваемых вне традиционного сезона, и раскрывает вкусовые характеристики продукта.

Green Belt — на страже вашего сада

Задача

Проанализировав ситуацию на рынке, компания обнаружила, что конкуренты, выпускающие аналогичный продукт, выглядят заметнее и понятнее для покупателя. Объемы продаж не росли, бизнес не развивался. Эти факторы послужили причиной решения провести редизайн бренда Green Belt.

Решение

Несмотря на то, что в ассортименте Green Belt имеется достаточно много торговых наименований, покупателям были знакомы преимущественно два препарата — «Командор» и «Искра», но и их слабо ассоциировали с брендом Green Belt, воспринимая как самостоятельные бренды.

В то же время компания хотела усилить продажи по другим категориям, где конкуренты были сильнее.

Учитывая эти факторы, креаторы Getbrand приняли решение сделать преемственный редизайн, сохранив основные черты бренда, сфокусировав внимание покупателя на том, что это Green Belt. Поэтому увеличили логотип, который раньше был совершенно незаметный и ютился в уголке.

Защита сада и огорода — основная идея, вокруг которой строится весь дизайн. Образом защитника служит зеленый человечек, напоминающий Робин Гуда, который всегда на страже вашего сада. Эту же идею подкрепляет и символическое изображение щита, на который дизайнеры вынесли все бенефиты товара.

В дизайн упаковки были введены дополнительные графические элементы, в виде расходящихся в разные стороны от человечка зеленых кругов, символизирующих диапазон защиты. Подобные цветовые акценты позволяют визуально выделить бренд на полке среди конкурентов. Структура упаковки была сильно переработана. Для каждой из категорий были созданы конверсионные офферы — «защищают на 30 дней от колорадского жука», «повышают урожайность на 40%». Они помогают покупателю сориентироваться и дать некие гарантию и уверенность в правильном выборе.

Брендинг и эфирное оформление спутникового телеканала группы «Триколор ТВ»

Студия SHANDESIGN подготовила ребрендинг очередного телеканала «Триколор ТВ», на этот раз — информационного.

Информационный телеканал «Триколор ТВ» содержит материалы об изменении параметров вещания телеканалов, входящих в пакеты «Триколор ТВ», проведении акций и конкурсов, введении новых сервисов, кроме того, в эфире телеканала представлены развлекательные телепрограммы.

За основу были взяты цвета и геометрические элементы обновленного логотипа всей сети «Триколор ТВ».

Штольцман и Кац разработало логотип и фирменный стиль для NEBOPLAZA

БЦ NEBOPLAZA — это офисы нового поколения. Он сочетает в себе не только современные архитектурные формы, надежность и элегантность, но и новейшие технологии энергоэффективности и гибкую организацию офисного пространства

В разработанном агентством логотипе взятые за основу начальные буквы названия N и P упрощаются до того, что трансформируются в самостоятельный знак. Такой художественный подход к минималистичной геометрии моноширинных линий напрямую ассоциируется с современными высокими технологиями, которые в свою очередь сочетаются со строгостью и прагматичностью бизнеса.

В основу фирменного стиля легли цвета тиффани, матовое золото и графитовый серый.

История о «Мяснушках» от Quantum Graphics

Компания «Шельф2000» провела ребрендинг пельменей «Мяснушки». На данный момент линейка представлена двумя позициями: «Из говядины и свинины» и «Из отборной говядины», но скоро ожидается расширение ассортимента.



В агентстве Quantum Graphics предложили рассказать историю о настоящем традиционном мяснике, иметь знакомство с которым мечтает каждая хозяйка. Ведь только такое знакомство гарантирует, что вам предложат лучший кусок по прекрасной цене. Линейка выполнена в премиальных цветах: черном и золотом. Такие цвета неожиданно сочетаются с игривыми иллюстрациями, выполненными в свободной скетч-манере, что коммуницирует особый шик и простоту идеи покупок мяса у знакомого и проверенного мясника.

На упаковке мы видим героя с мясным ножом, залихватскими усами и закатанными рукавами. Он большой, важный, добрый и очень харизматичный. Ниже изображена сценка в его мясной лавке, что намекает на идею важности репутации и гарантии качества отобранных ингредиентов, волшебных семейных рецептов и личной ответствености за продукт.

DEZA отразило в брендинге Gen свободу идей и выбора

Gen — онлайн-площадка по продаже одежды и аксессуаров с авторскими принтами. Перед студией DEZA стояла задача разработать логотип и фирменный стиль, который бы отражал ключевую ценность компании — свободу: идей, интересов, выбора, самовыражения. Название бренда, Gen, его многогранное значение во многом определило дальнейшую концепцию бренда и задало правильный контекст всему проекту.

Логотип

Концепция логотипа объясняется динамикой и непрерывным движением: при смене перспективы логотипа меняется и фокус ключевого сообщения. Логотип отражает позиционирование бренда, делая акцент на разнообразии взглядов и направлений аудитории. Яркие, броские дополнительные цвета позволили усилить активность и энергию логотипа.

Фирменный стиль

Айдентика продолжает заложенную в логотипе динамическую идею. Используются яркие контрастные фигуры, поддерживающие и продолжающие принцип трансформации логотипа. Подобное графическое решение выделяет самое важное — продукт с его неповторимым принтом. За счет своей подвижности логотип и айдентика легко адаптируются под любые новые тренды и сами задают новые векторы.

Quantum Graphics зарядились энергией Shake up и создали каталог и меню для сети фреш-баров

Целевая аудитория — это молодые люди, увлеченные вкусом и пользой натуральных смузи, активные и готовые к новым приключениям и открытиям. В основу стиля вошли образы счастливых людей и разнообразие ярких цветов. Главное сообщение бренда: «Ты любишь жизнь? Тебе нравится быть энергичным? Позитив и радость от общения — это твое? Тогда, тебе к нам! Мы будем тебе рады!».

Макеты четко структурированы: все рецепты визуализированы, каждый раздел имеет свой яркий уникальный цвет, а также присутствует информация о размерах порций и пользе продукта. В качестве коммуникации активности и жизнелюбия, кроме цвета, дизайнеры использовали изображения энергичных людей и аппетитные композиции с продуктом. В итоге, привлекательные образы, продуманная навигация, понятное предложение для посетителей и понимание основного функционального акцента продукта делают материалы удобными и информативными.

Обилие цвета и актуальная стилистика; динамика, переданная через минималистичные композиции материалов, коммуницируют основные ценности бренда: абсолютное разнообразие и кастомизация, натуральность, ценность общения и яркий вкус.

Ценность вместо мусора: ребрендинг «Собиратора» от Human Code

Собиратор — это проект по бережному отношению к ресурсам. Раздельный сбор и переработка мусора — это только последний этап, хотя в общественном сознании сложился стереотип, что это самое важное. Команде Собиратора важно было продемонстрировать, что они являются экспертами всего цикла Zero Waste и способны изменить сам взгляд на проблему переработки.

Вещь становится мусором, когда теряет ценность. Неважно, устарела ли она, сломалась или просто появилась более желанная. Собиратор знает, как можно эту ценность вернуть: объяснив, как беречь и переиспользовать. В этом смысл обновленного слогана бренда — мы не даём вещам стать мусором, возвращаем им ценность, поскольку именно так и можно его уменьшить количество.

Фирменный стиль — это схематичное изображение короба и метафоричное — основы, того, что ценно и вечно.

Изгиб нити в логотипе и стильная айдентика: решение для поставщика тканей Domiart от Fabula Branding

Бриф

Компания-поставщик тканей и для мебельной промышленности провела репозиционирование и обратилась к Fabula Branding за разработкой логотипа и фирменного стиля. Следовало создать решение, которое легко адаптируется для разных носителей и категорий продукта.

Решение

Fabula Branding реализовала простую, лаконичную дизайн-концепцию, рассказывающую о стиле и уверенности ТМ. Логотип состоит из шрифтовой части и графической — изогнутой линии, вызывающей ассоциацию с нитью. Фирменный стиль построен на белом и сером цветах, его сдержанность и минималистичность помогает формировать современный образ компании, а универсальность позволяет легко брендировать любые носители.

«Мама знает»: новый бренд детских моющих средств от Sellwin Group и AVC

При разработке нового бренда важно было выделить его среди сильных, закрепившихся на полке конкурентов и при этом вызвать доверие у весьма требовательной аудитории — молодых родителей.

Название «Мама знает» отражает рекомендацию самого главного эксперта в жизни каждого ребенка: только мама знает, что нужно ее малышу! Доминирующими цветами бренда стали белый и зеленый. Они способствуют отстройке и создают необходимые ассоциации с чистотой, безопасностью, экологичностью — ключевыми требованиями к товарам для младенцев.

Авторская иллюстрация озорного черепашонка создает позитивное настроение, добавляет динамики и необходимой детскому бренду эмоциональности. Это хороший драйвер для импульсной покупки. Продукцию «Мама знает» уже можно найти в белорусских магазинах.

Обновленный фирменный стиль MEDFORD от Upside

Спустя 10 лет компания решила обновить свой визуальный образ и слоган.

Новый логотип представляет собой герб из трех первых букв названия бренда (MED), соединенных в электрическую вилку — символ подключения к сети. При этом слово «сеть» здесь имеет два значения: привычная электрическая, от которой работает оборудование, и сеть как олицетворение медицинского сообщества, объединенное компанией Medford.

Был изменен и слоган компании. MEDDIAGNOSTICS FORDOCTORS не только по-новому расшифровывает название компании, но и отражает основной вид ее деятельности.

Основной цветовой комбинацией стало сочетание белого, голубого, бирюзового и темно-синего, а в качестве дополнительного цвета был выбран коралловый. Белый играет большую роль в образе бренда — добавляет легкости и делает макет современным.

Сдержанность и экспертность: Otlichnosti разработало айдентику для косметической компании премиум-сегмента

Компания по производству косметических средств в премиум-сегменте Innova Cosmetics выходит на российский рынок.

Агентству Otlichnosti было поручено разработать стратегию, фирменный стиль и гайдбук для компании.

Креаторы сформулировали позиционирование: «Innova — комплексный интегратор инновационных PRO-Age решений на рынке красоты».

Тип личности бренда, согласно типологии личности MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), был определен как «Стратег» (INTJ). Стратеги одарены богатым воображением и одновременно решительны, амбициозны, но скрытны, чрезвычайно любопытны, но не тратят попусту свою энергию. Стратегов определяет их склонность к продвижению по жизни, как по огромной шахматной доске: фигуры постоянно перемещаются с умом и вниманием, всегда оцениваются новые тактики, стратегии и планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Так как речь идет о бренде-эксперте, то язык и характер должны быть мужскими, уверенными, профессиональными, научно-обоснованными, интеллигентными.

Метафора бренда — Cyber-Осознанность. Внимание потребителя акцентируется на научных знаниях и Hi-End инновационных разработках. Innova отличается от конкурентов необычными решениями в области щадящих методах производства с сохранением всех полезных микроэлементов в составе бренда. Данный осознанный подход дает понимание открытости бизнеса, а соответственно доверия.

Айдентика

Дизайнеры агентства Otlichnosti разработали фирменный блок, состоящий из уникального начертания логотипа и дескриптора. Часть с логотипом является динамичной, и может меняться в соответствии с предоставленными вариантами. Фирменный блок также имеет русскоязычный адаптированный под кириллицу вариант написания.

Основным цветом является сдержанный темно-зелёный. Дополнительными цветами выступают приглушенный красный и песочно-желтый. Фоновым цветом выступает серый.

Для расширения палитры инструментов идентификации бренда созданы фирменные стилеобразующие элементы, которые представляют собой фрагменты буквенной части знака.

Skyeng запустила масштабный ребрендинг

Как рассказали в Skyeng, новая айдентика — «метафора ускорения на пути к цели». Она отражает миссию компании — помогать ученикам достигать своих целей в жизни. Подробнее на Sostav.

Образцово-перспективное Чертаново: The Clients разработало айдентику ТЦ «Гравитация»

Для коммуникации сезонных активностей недостаточно одного логотипа и паттерна. Поэтому была создана система иконок, позволяющая в едином стиле рассказывать о распродажах, праздниках, мероприятиях и прочих поводах посетить «Гравитацию». Подробнее на Sostav.

BBDO Group представила собственное онлайн-медиа. В основе стиля — веб-брутализм, гротеск и готика

Разработчики создали необычную для «корпоративного» ресурса интерактивную айдентику. В ней использовали современную журнальную типографику таких изданий, как Hypebeast, AnotherMagazine, o32c, веб-брутализм и генеративную графику. В брутализме присутствует нарушение классических типографических гайдов, за основу берутся резкие порой вызывающие диссонанс образы и формы. Подробнее на Sostav.

«Перекрёсток» обновил логотип и концепцию сети

В рамках обновления концепции «Перекрёсток» сменил свою айдентику. Торговая сеть сохранила ключевой символ — клевер, но заменила полые лепестки заливкой. Также обновился шрифт, используемый в логотипе, и появились точки над буквой «ё». Подробнее на Sostav.