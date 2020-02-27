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27.02.2020 в 11:35

Skyeng запустила масштабный ребрендинг

Компания меняет айдентику впервые за восемь лет существования

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Пресс-служба Skyeng

Skyeng впервые за восемь лет существования провела ребрендинг. Как сообщается в пресс-релизе, цель изменений — разделение брендов внутри компании для разных аудиторий: Skyeng уже не только школа английского языка для взрослых, но и школа английского и математики для детей всех возрастов. Айдентику разработала команда бренд-бюро «Щука».

Обновление коснулось логотипа компании: у него изменился шрифт, цвет и появились дополнительные элементы.

Пресс-служба Skyeng

С ростом компании айдентика разных направлений стала слишком различаться. Теперь в ней созданы новые компоненты стиля, которые могут быть скомбинированы для любого нового продукта.

Пресс-служба Skyeng

Как рассказали в Skyeng, новая айдентика — «метафора ускорения на пути к цели». Она отражает миссию компании — помогать ученикам достигать своих целей в жизни.

Пресс-служба Skyeng Пресс-служба Skyeng Пресс-служба Skyeng Пресс-служба Skyeng

Компания намерена проводить ребрендинг этап за этапом — сначала изменения коснутся внешних каналов коммуникации, а потом уже продуктов.

Айдентика skyeng
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