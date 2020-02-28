BBDO Group представила собственное онлайн-медиа. В основе стиля — веб-брутализм, гротеск и готика

BBDO Group свела в единый канал все информационные и развлекательные площадки для сотрудников и сделала его открытым для внешней аудитории. Очевидным решением стало использование собственных ресурсов BBDO Group. Разработкой сайта занималась команда агентства Proximity совместно с веб-программистами из Франции и Японии.

Зачем это всё?

Необходимость единой площадки была вызвана, в первую очередь, большим количеством разнородных внутренних проектов: помимо агентств, в компании есть беговой клуб BBDO Run, собственный бленд кофе, мерч BBDO, лекторий и другие проекты, которые базировались на разрозненных лендингах, в блогах и онлайн-сообществах. Создание единого информационно-развлекательного хаба стало логическим продолжением развития внутренних коммуникаций.

Важно было правильно «упаковать» весь накопленный контент, сделав ресурс привлекательным и удобным, чтобы пользователям было приятно и комфортно, а сотрудники имели дополнительную мотивацию публиковать свои идеи и делиться материалами с друзьями.

Работа над проектом

Разработчики создали необычную для «корпоративного» ресурса интерактивную айдентику. В ней использовали современную журнальную типографику таких изданий, как Hypebeast, AnotherMagazine, o32c, веб-брутализм и генеративную графику.

В брутализме присутствует нарушение классических типографических гайдов, за основу берутся резкие порой вызывающие диссонанс образы и формы. Креаторы добавляют, было важно оставить смелость этого подхода, но не превратить информацию в визуальный шум, создав практические неудобства для читателя.

Илья Куликов, арт-директор Proximity : В проекте использовали множественные шрифтовые начертания: гротеск, акцидентные шрифты, готика, антиква. Все эти формы создают интересный нестандартный ритм c сильными акцентами, отдавая дань брутализму с его жёстким визуальным подходом, смелыми решениями, грубостью простых необработанных форм. И все это помещено в швейцарскую сетку для сохранения удобочитаемости.

При разработке рубрикатора контент разделили на пять направлений — «Люди», «Скилы», «Релакс», «Спорт» и «Активизм». Чтобы подчеркнуть отличие одной тематики от другой, создали пять непохожих друг на друга стилистик. В каждой из них заложен свой образ или метафора.

Например, в разделе «Люди» используются лица в цифровом шуме, «Скилы» символизируют буквы и слова как носители информации; «Релакс» — это отсылки к развлечениям: медитативные трансформации лавовых ламп, конфетти, салют; «Спорт» — агрессивные, динамичные формы, а «Активизм» — массивы частиц как метафора совместного движения.

Илья Куликов, арт-директор Proximity : Уникальность визуального языка BBDO Daily в том, что это комбинация пяти видов айдентик для пяти информационных каналов. Каждый вид уникален и представляет из себя отдельную экосистему со своими цветовыми решениями, своей формой интеракива и своей философией. С помощью разнообразия в айдентике подчеркивается наличие целого ряда направлений в корпоративной культуре и тем самым разнообразие внутренней жизни агентств. Мы ушли от привычного очень сдержанного корпоративного стиля и разработали айдентику, ориентированную на людей, а не на бизнес.

Также создатели продумали «полезные мелочи» — список вакансий, расписание шаттлов, меню кафе и другую сервисную информацию, доступную на любом экране сайта.

Дима Иванов, Head of Production Proximity , продюсер проекта: Мы создавали площадку о людях и для людей, старались сделать оформление максимально живым, не сухим, чтобы там хотелось залипнуть. Daily никогда не бывает статичным: генеративные визуальные эффекты реагируют на действия пользователя, что создает ощущение живой и пластичной субстанции.

Состав творческой группы:

Proximity

Дима Иванов — Executive Producer

Илья Куликов — Art Director

Наташа Киселькова — Digital Analyst

Сева Навашин — Concept Consultant

BBDO Moscow

Женя Гаврильченко — Brand Director

Боря Сорокин — Marketing Director

Оля Коногина — Marketing Manager

Надя Кунарева — Senior Copywriter

Маруся Ходырева — Marketing Department Assistant