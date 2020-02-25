«Перекрёсток» обновил логотип и концепцию сети

X5 Retail Group обновил бренд своей сети «Перекрёсток». Изменения коснулись новой концепции магазинов, включающей обновлённые логотип, дизайн интерьера и фасадов, ассортимент и набор дополнительных сервисов. Ребрендинг проведён совместно с Possible Group и Suprematika.

В рамках обновления концепции «Перекрёсток» сменил свою айдентику. Торговая сеть сохранила ключевой символ — клевер, но заменила полые лепестки заливкой. Также обновился шрифт, используемый в логотипе, и появились точки над буквой «ё».

Смена визуального оформления и концепции приурочена к 25-летию торговой сети, которое она отмечает в этом году. Поэтому новый концепт магазина получил название «Перекрёсток25».

Новая концепция «Перекрёстка» соответствует текущим потребностям покупателей, например, в частой покупке свежих продуктов и готовой еды. В нём около половины торгового зала должны занимать продукты категории fresh, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, сыры, мясная гастрономия, свежая рыба и мясо, а также салат-бар, пекарня и кафе. Именно сюда клиент будет попадать при входе в супермаркет.

Кроме этого в новой концепции предусмотрена специальная зона с товарами для ведения здорового образа жизни, ЗОЖ-ассортимент был расширен в том числе за счёт собственной торговой марки «Зелёная линия».

Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети «Перекрёсток»: Мы постарались сделать «эмоциональный» магазин, в котором будет приятно совершать покупки, но сохранив преемственность в интерьере и дизайне с текущим брендом.

В обновлённых «Перекрёстках» площадью более 800 м2 предусмотрят два покупательских пути: короткий и длинный. Первый складывается из зоны с овощами и фруктами, салат-бара, кулинарии, кафе и пекарни. Это позволяет покупателям, нацеленным на быструю покупку готовой еды или свежих продуктов, оптимизировать время, проведённое в магазине.

В свою очередь длинный маршрут проходит по периметру торгового зала через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками, сопутствующими товарами. Он спроектирован так, чтобы не оставлять серых зон, за счёт грамотного расположения категорий-магнитов, которые наиболее востребованы у покупателей.