«Маркет Деливери», новая полоса Whoosh и русский завтрак: подборка брендинга

Майские каникулы сказались на настроении брендов: лишь единицы запланировали на май кардинальные изменения в своем визуальном позиционировании. Однако компании, осмелившиеся представить аудитории новый фирменный стиль, нейминг или редизайн, ярко выделились на фоне конкурентов и привлекли внимание рынка. К примеру, Whoosh значительно изменил свою цветовую палитру, а Tutu.ru — сделал логотип более живым и современным. Эти и другие яркие кейсы читайте в подборке Sostav.

Whoosh обновил фирменный стиль

Российский сервис микромобильности Whoosh обновляет фирменный стиль. Изменения коснулись логотипа, цветовой палитры, шрифта, стиля иллюстраций и фотографий. Теперь основным лейтмотивом брендинга будет непрозрачная желтая полоса, пришедшая на смену трем красным линиям. По мнению дизайнеров, деталь будет вызывать ассоциации с брендом даже без названия и логотипа. Подробнее на Sostav.

Pixies разработала брендинг для сайта онлайн-витрины Wonderussia

Дизайн-студия Pixies разработала брендинг для сайта проекта Федерации креативных индустрий Wonderussia — онлайн-витрины, где представлены товары и результаты интеллектуальной деятельности творцов. Перед дизайнерами студии стояла задача создать такое визуальное решение, которое подчеркнет индивидуальность авторов и идентичность регионов. При этом новый стиль не должен был повлиять на восприятие сайта у пользователей и потенциальных покупателей. Специалисты предложили орнаментально-технологичный дизайн, в основе которого лежало название проекта — Wonderussia (с англ. «ДивноРоссия»). Подробнее на Sostav.

Depot создал символ русского завтрака для «ЭкоНива»

В брендинговом агентстве Depot создали фирменный стиль для культурно-гастрономического проекта «Русский завтрак» от «ЭкоНива». Главная идея — у каждой семьи в Татарстане, в Москве или на Камчатке свои любимые рецепты блюд, идеально подходящие для начала дня. В агентстве соединили эти особенные локальные рецепты в одно понятие, чтобы донести идею: русский завтрак может быть не менее культовым, чем континентальный завтрак или 5 o’clock tea. Подробнее на Sostav.

«Маркет Деливери» представил новый логотип бренда

«Яндекс» представил редизайн и ренейминг бренда Delivery Club — он будет называться «Маркет Деливери». В новом логотипе дизайнеры сохранили зеленый цвет и образ бегущего страуса. Подробнее на Sostav.

LAB Industries начала русифицировать свои бренды

Названия средств для стирки, уборки и ухода за домом «Персил», «Сомат», «Бреф», «Вернель» будут указаны на упаковках как на кириллице, так и на латинице. В рамках данной кампании Progression Group разработал идею коммуникации и ролика, которая максимально нативно и понятно рассказывает потребителю о локализации их любимых брендов. Подробнее на Sostav.

Креативный фестиваль G8 представил айдентику 2023 года

Фирменный стиль «упаковали» в пленку, скотч и товарные ценники. Свое решение авторы объяснили тем, что G8 — фестиваль релизов и распаковки идей. В течение года спикеры упаковывают свои мысли, брифы, презентации, сценарии, слова. На фестивале же происходит их анпакинг. Поэтому своеобразное «запекание» и «глазировка» стали основным графическим кодом нового сезона. Подробнее на Sostav.

«ЛитРес» освежил визуал саббрендов «Литрес Самиздат», «Литрес Чтец» и «Литрес Школа»

Группа компаний «ЛитРес» запустила второй этап ребрендинга, обновила фирменный стиль сайта и представила новую айдентику саббрендов «Литрес Самиздат», «Литрес Чтец», «Литрес Библиотека», «Литрес Издательство» и «Литрес Школа». Теперь их логотипы выполнены в основных цветах «ЛитРес» и дополнены корешком, олицетворяющим «бит информации», — центральным визуальным элементом бренда. В написании их названий, прямо как в логотипе, исчезли двоеточие и заглавная «Р» в середине слова. Подробнее на Sostav.

Сервис путешествий «Туту.ру» сменит логотип

Сервис путешествий «Туту.ру» сменит логотип. В новом лого дизайнеры решили сместить фокус с круга, символизирующего путешествия по земному шару, на название бренда. Нейминг сервиса написан жирным шрифтом в холодных цветах. Также стоит отметить кардинальные изменения в цветовой палитре — теперь в ней больше синих оттенков. Разработкой логотипа занималось бренд-бюро «Щука». Подробнее на Sostav.

Логотип «Альпиндустрии» превратился в горы

В новой версии логотипа сети магазинов для горного туризма «Альпиндустрия» Setters сохранили ассоциацию с горами, но сделали её более легкой и адаптивной. Обновлённый логотип стал шрифтовым, минималистичным и лаконичным. При создании айдентики главным цветом выбрали синий. Холодный оттенок ассоциируется с профессионализмом, холодом и снаряжением, а также часто встречается на вершине гор. Дополнительные цвета — зеленый, красный и фиолетовый. Подробнее на Sostav.

Mirinda решила угодить зумерам

В целях привлечь аудиторию поколения Z Mirinda решила изменить логотип. Дизайнеры сделали его ярко-зелёным, с более острыми углами и чистыми линиями — так они решили подчёркнуть особенность бренда. Знаковая буква «М» «служит творческим холстом, на котором оживает бренд», а шипящие пузырьки и пикантные фруктовые изображения в рекламе по задумке должны передавать ощущение бодрости, веселья и энергии. Подробнее на Sostav.

Команда Brandson (TSN) разработала бренд Festavolo

Концепция компании-производителя с немецкими корнями Festavolo (итал. festa- вечеринка, tavolo — стол) объединяет немецкую лаконичность и итальянский праздник жизни.

Специалисты агентства использовали орнамент масверк (нем. Maßwerk), который основан на сложном переплетении прямых и дугообразных линий. Знак из линий символизирует лепестки пламени. Элегантное и симметричное решение развивается в фирменный паттерн. На визуальную базу наслаивается актуальный стиль через аккуратное и современное написание «А» из блока с названием. Мягкие золотистые оттенки создают ощущение уюта и тепла, отвечая как назначению гриля, так и роли бренда. Близкие к натуральным зеленые цвета передают успокаивающее единение с природой.

Фирменный стиль получил применение в производстве многочисленных аксессуаров, которые дополняют грили-столы. Лаконичность логотипа позволила эстетично разместить его на металлических, деревянных поверхностях, а также при тиснении на тканях и коже.

Fabula Branding создала позиционирование бренду дверей Oronero

Oronero поставляет двери из натуральных материалов, которые отвечают международным стандартам качества. Следовало разработать бренд для премиальной линейки продуктов из Италии. Агентству предстояло отразить в решении ценовой сегмент и ярко презентовать компанию партнерам и потребителям.

Основатели компании — два брата, знающие толк в дизайне интерьера и строительстве. Разрабатывая ритмичное название Oronero, Fabula Branding сохранила идею двойственности. Нейм построен на сочетании итальянских слов, в переводе означающих «черный» и «золотой», что придает бренду элегантность и становится центральной идеей в развитии айдентики.

Лаконичный логотип — это гротескные шрифты и графическая интерпретация открытой двери. Фирменный стиль построен на минималистичном сочетании черных и серых оттенков с холодным золотом.

Облачный провайдер Cloud сменил название на Cloud.ru

Российский провайдер облачных технологий и AI-решений Cloud при поддержке брендингового агентства Plenum обновил позиционирование, название, логотип и фирменный стиль бренда. Новое название компании — Cloud.ru. Для визуального стиля креаторы выбрали образ портала как метафору перехода к новым технологиям и сервисам, в центре которых — клиент и его потребности. Подробнее на Sostav.

Авиакомпания Utair начала продавать одежду под собственным брендом

В онлайн-магазине можно приобрести футболки, худи, сумки, носки и другой мерч. Все вещи разрабатывались с учётом актуальных тенденций моды: использованы качественные натуральные ткани, а универсальный крой изделий позволяет носить их и мужчинам, и женщинам. Подробнее на Sostav.

ФИФА представила новый логотип чемпионата мира-2026

Новым символом турнира стало изображение главного трофея чемпионата на фоне года, который формирует собой множество цветов. При этом национальные цвета принимающих стран в логотип не включены.

Логотир представили на официальной презентации в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе при участии президента FIFA Джанни Инфантино. Подробнее на Sostav.