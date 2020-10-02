Черный с золотом, волшебное число и колумбийский шик: обзор брендинга и дизайна упаковки

В сентябре крупные банки обновили свои бренд-платформы, старые добрые продукты вроде конфет «Бон Пари» или дезодорантов Rexona обрели новый облик, а Федор Овчинников и Тина Канделаки вывели на рынок новые товары. Что еще произошло в российском брендинге за месяц, смотрите в нашей подборке.

Математика здоровья: агентство Otlichnosti разработало айдентику линейки БАДов «Виталив»

Отталкиваясь от интеллектуальности и научности бренда как от его отличительных черт, специалисты Otlichnosti сформулировали метафору бренда — «Математика здоровья». Логотип представлен в виде шрифтовой композиции с названием компании. Элементы, стилизованные под листья, символизируют жизнь и здоровье. Насыщенная зеленая гамма знака подчеркивает натуральность продукции.

Бренд также использует дополнительные цветовые палитры для создания конкретных упаковок и коммуникационных материалов. Цветовое кодирование, заглавные буквы названий каждого препарата, черно-белые фото потенциальных потребителей, значки «+» как части формул на упаковке помогают легко найти или подобрать себе подходящее средство.

Три карата удовольствия: Wellhead придумало упаковку десертной линейки сыров

Московский завод плавленых сыров «Карат» расширил десертную линейку сыров: «Шоколадный» обновил дизайн и пополнился двумя новыми вкусами — «Шоколадно-Ореховым» и «Карамельным». На упаковке появилась аппетитная фудзона: кусочки темного шоколада, орехи и переливающаяся карамель. «Соблазнительные кусочки шоколада, молочной карамели и спелые ядра лесного ореха мягко утопают в нежнейшем плавленом сыре и вызывают желание скорее его распробовать», — говорят креаторы.

«Перекрёсток» и бренд косметики ANSALIGY Тины Канделаки создали продукцию для женщин

Для бренда ANSALIGY такое сотрудничество — первый выход в ритейл. По словам команды «Перекрёстка», она загорелась идеей дистрибуции, посмотрев на успешные западные примеры, такие как косметика Kylie от Кайли Дженнер.

Fabula Branding разработало торговую марку чая «Золото мира»

Нейм преподносит чай как большую ценность и отсылает к процессу производства продукта — флеш с двумя-тремя листами и стеблем называют сортовым или золотым. Основной элемент упаковки — чайный лист. В форме листа подано фото ручного сбора чая людьми из разных стран мира. С помощью графического изображения этого природного элемента представлена шкала крепости напитка. Листья органично дополнили логотип, для которого использован шрифт с засечками. Решение подкрепляют глубокие фоновые цвета в сочетании с акцентным золотым.

Umalat и «Союзмультфильм» разработали первый в России бренд детских свежих сыров «Бонджорно»

На упаковке изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Винни-Пух и Пятачок, Карлсон. На связке из воздушных шаров, образующих логотип бренда «Бонджорно», герои отправляются в гастрономическое путешествие. Креаторы уверены: герои «Союзмультфильма» — это гарант доверия и лояльности у родителей.

Агентство Nimax разработало брендинг направления Private Banking банка «Санкт-Петербург»

Направление Private Banking банка «Санкт-Петербург» — сервис для клиентов с высоким уровнем дохода. Совместно с командой банка команда Nimax разработала новое позиционирование Private Banking — «Знания в действии». Ключевой графический идентификатор — динамический. В базовом представлении он складывается из колец одинаковой толщины, которые выровнены по нижнему краю. Кольцо напоминает знак банка «Санкт-Петербург», а своей формой и золотым цветом отсылает к деньгам и капиталу. Движение колец символизирует рост и готовность действовать.

Getbrand переупаковало линейки рисов «Мистраль»

Креаторы сохранили визуальные константы бренда — логотип «Мистраль» и окошко с буквой R на лицевой части упаковки. В правом углу упаковки разместили фудзону в виде пиалы с этническим узором с горкой дымящегося плова. Цвет миски и вид плова меняется в зависимости от сорта риса.

Фон с восточным орнаментом символизирует принадлежность к культуре и традициям стран Востока. Оборотная сторона служит своего рода кулинарной книгой с рецептом плова. Клеймы «рассыпчатый и ароматный» и «не слипается» доносят преимущества продукта. «Дизайн упаковки погружает в атмосферу среднеазиатской чайханы с ее теплотой, колоритом и ароматом пряностей», — считает команда проекта.

Getbrand разработало айдентику нишевой линейки сосисок и колбас

Дизайн линейки «Гранд Шеф» от «ПРОДО» сделан с акцентом на гурманство. Контрастные интенсивные цвета на темном фоне задают вкусовое направление каждого продукта. Блок с преимуществами помогает покупателю понять достоинства продукта и сделать свой выбор.

Нейминг «Гранд Шеф» добавляет линейке гастрономический шик. «Сама упаковка из картона с конгревным тиснением и УФ-лакировкой дополнительно подчеркивает эксклюзивность продукта, достойного внимания самых требовательных потребителей», — отмечают креаторы.

Getbrand обновило торговую марку «Золотой тростник»

Верхняя часть упаковки выполнена с имитацией почтовых штампов, передавая атмосферу дальних путешествий и морских грузов. Золотой логотип обыгрывает название и создает ощущение премиальности. Креаторы вписали в него колибри — яркую птичку, символизирующую радость и наслаждение каждым моментом жизни.

Родина сахара «Золотой тростник» — Колумбия. Команда агентства дополнительно подчеркнула это в паспорте продукта, куда поместила специально отрисованную иллюстрацию марки Колумбии. На оборотной стороне подробно описан продукт и размещена карта Латинской Америки. Не оставили без внимания и штрихкод.

Depot branding agency упаковало конфеты «Бон Пари» со вкусом фундучного капучино

Категория карамели — одна из самых старых и консервативных на рынке кондитерских изделий. Задачей Nestlé было представить популярные вкусы — так появился фундучный капучино. Креаторы Depot отошли от стандартного позиционирования «Бон Пари» в сторону премиальности.

Depot branding agency провело редйзайн линейки Rexona

Название Active Control подчеркивает эффективный контроль над потоотделением, способствуя активному образу жизни. Основной элемент упаковки — оранжевые беговые дорожки. Дизайн упаковки женского и мужского аромата для российского рынка разработан с соблюдением всех гайдланов глобального офиса Unilever.

Depot branding agency упаковало готовые завтраки Happy Mallow

Ощущения от вкуса продукта креаторы отразили при помощи гипнотических белых кругов, изображающих молочный поток, расположив в центре разноцветные маршмеллоу вместе с кукурузными шариками. Продукт предназначен и для детей, и для взрослых, поэтому типографика в логотипе получилась немного игривой. Основной фон упаковки выполнен в сине-фиолетовом цвете.

Упаковка матовая. Внутри каждой коробки два металлизированных пакета: в одном — кукурузные шарики, в другом — хрустящий зефир. Благодаря такому решению потребитель сможет сам миксовать свой готовый завтрак. Внутри каждой коробки есть стикеры, с помощью которых удобно закрывать упаковку.

DDVB разработало нейм, фирменный стиль и платформу бренда «Сибагро»

Объединить предприятия компании креаторам удалось в рамках монолитной структуры бренда. Теперь все производства выпускают продукцию под единым брендом и в едином оформлении. Новый символ — четырехконечная звезда — простой и сильный визуальный образ, транслирующий позицию бренда — обеспечивать высокое качество продукта и надежность обещаний.

«Райффайзенбанк» совместно со «Студией Артемия Лебедева» разработал бренд-систему

На ресурсе представлена вся информация о философии компании, собраны гайды, шаблоны, стилеобразующие элементы и другие материалы. Все инструменты бренда можно найти на специальном лендинге, состоящем из двух уровней. Первый создан для ознакомления обычных пользователей, второй включает в себя полный архив маркетинговых материалов и нацелен на сотрудников банка. Подробнее на Sostav.

«Яндекс.Деньги» провели ребрендинг. Сервис получил название «ЮMoney»

В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. Об этом же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно. Он отражает ценности сервиса как лидера рынка электронных денег в России, подчеркнули в Сбербанке. Подробнее на Sostav.

Сбербанк провел ребрендинг — выбрал название «Сбер» и обновил логотип

Для фирменного знака «Сбера» банк сохранил «символ наследия» компании — галочку, которая означает целеустремленность и готовность помогать людям. Сохранился также круг — «символ сфокусированности на потребностях людей». Новые цвета в логотипе означают разнообразие в деятельности компании, которая при этом остается «зеленым финансовым брендом». Над ребрендингом работало агентство Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и других. Подробнее на Sostav.

Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников показал логотип своей новой сети «Донер 42»

Новый логотип сети разработало агентство LINII Group. Название сети — отсылка к книге Дугласа Адамса. Логотипом сети также стало число 42. Космическая молния между цифрами 4 и 2, а также шрифт, чем-то напоминающий Star Wars, отсылают к путешествиям по галактике и главному вопросу вселенной, объяснил Овчинников в своем Telegram-канале. Подробнее на Sostav.