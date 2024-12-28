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28.12.2024 в 07:20

Почти половина россиян откладывают деньги с зарплаты

Четверть из них копит на отпуск и путешествия

Почти половине опрошенных россиян (47%) удавалось откладывать деньги с зарплаты в 2024 году. Более половины из них отправляли в копилки свыше 10% ежемесячного дохода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Среди популярных целей сбережений в 2024 году россияне указали отпуск и путешествия (24%), ремонт (24%), подарки близким и лечение (по 19%), инвестиции (13%). По 11% голосов набрали образование для себя и детей, покупка недвижимости и хобби.

Около трети (30%) респондентов заявили, что откладывали 5−10% ежемесячного дохода. Более половины из них отправляли в копилки свыше 10% ежемесячного дохода. 79% россиян собираются копить в следующем году.

По данным JetLend, женщины обычно откладывают деньги на покупку недвижимости и путешествия, а мужчины, кроме жилья, предпочитают копить на автомобили и заботу о здоровье.

копилка
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