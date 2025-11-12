Sostav.ru

12.11.2025 в 12:20

Почти половина компаний сократят расходы на маркетинг

Треть урежут фонд оплаты труда

В 2026 году почти половина российских компаний намерены снизить маркетинговые расходы. 43% откажутся от сувенирной продукции с логотипом, 31% — от участия в выставках и конференциях, 31% — от использования листовок и баннеров. 29% сократят маркетинговые исследования, 10% — продвижение и запуск новых продуктов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион Финансы».

38% компаний в следующем году уменьшат фонд оплаты труда, 32% из них сделают это за счет сокращения персонала, включая автоматизацию. 59% намерены оптимизировать логистику. В числе мер: оптимизация загрузки транспорта и маршрутов, а также усиление контроля за расходом топлива.

Также под сокращение попадут обучение (30%), командировочные расходы (29%) и реклама (26%). Четверть компаний уменьшат коммерческие траты, 22% — расходы на ремонт непроизводственных активов, 18% — на аренду помещений, 11% — на автоматизацию.

В 2026 году бизнес делает ставку на повышение производительности труда (38%), оптимизацию загрузки производственных мощностей (34%) и поиск более дешевых аналогов сырья и комплектующих (29%).

Ранее исследование LocaliQ показало, что несмотря на экономическую неопределенность, которая беспокоит 66% представителей малого бизнеса, они не сокращают маркетинговые траты. 54% предприятий в следующем году сохранят бюджеты, 39% — увеличат, снизить расходы планируют 8%.

