Малый бизнес не намерен экономить маркетинговые бюджеты

Несмотря на экономическую неопределенность, которая беспокоит 66% представителей малого бизнеса, они не сокращают маркетинговые траты. 54% предприятий в следующем году сохранят бюджеты, 39% — увеличат, а снизить расходы планируют лишь 8%. Такие данные содержатся в исследовании LocaliQ.

56% используют для рекламы соцсети, что превышает поисковики, на которые отводится 45%. Средняя стоимость лида на Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) — $27,66, а стоимость клика в Google Ads выросла до $5,26.

Facebook лидирует среди платформ (90%), следом Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) — 74%. TikTok теряет долю (22% против 34% годом ранее).

Основной источник лидов для небольших компаний — рекомендации клиентов (83% против 65% в 2024 году). Цифровые каналы важны лишь для 37% компаний с бюджетом менее $1 тыс. и для 71% с бюджетом больше $10 тыс.

53% компаний намерены увеличивать инвестиции в видео, 47% планируют рост поисковой рекламы и столько же — рекламы в соцсетях. 51% не использовавших видео, готовы тестировать этот канал. При этом в 2026 году 86% компаний намерены внедрять ИИ для генерации видео.

В целом интеграция ИИ в маркетинговые процессы выросла: 81% применяют ИИ для создания контента, 54% — для дизайна, 35% — для управления соцсетями. Экономия времени — главный драйвер роста внедрения.

52% компаний малого бизнеса, имеющие бюджет менее $1 тыс. в месяц, не имеет специального маркетингового персонала. Маркетинговых партнеров привлекают только 34% компаний (против 60% ранее).

80% считают цену ключевым критерием при выборе партнера. 78% оценивают продажи и выручку как важнейшие KPI, 73% — рентабельность инвестиций.

При этом доверие к аналитике не выросло: 54% не отмечают изменений в уверенности в измерениях эффективности. Компании с малым бюджетом часто совмещают маркетинг с другими операциями и уделяют от 1 до 10 часов в неделю.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету Samba TV, по итогам первого полугодия 2025 года 68% из 100 крупнейших рекламодателей США увеличили расходы на телевизионную рекламу.