Почти каждый пятый ставит книгу в центр кадра на личных фото

Бумажная книга в России все чаще становится частью образа, который люди показывают в соцсетях. 18,18% респондентов ставят книгу в центр кадра на личных фото. Таковы данные исследования, проведенного сетью книжных магазинов «Читай‑город». Отчет есть в распоряжении Sostav.

У 27,96% опрошенных чаще в центре кадра интерьер, архитектура, природа, у 16,97% — одежда или образ целиком, у 14,79% — животное, у 10,22% — другой человек или компания людей, у 5,05% — напиток (кофе, чай, коктейль), у 4,91% — аксессуар (сумка, обувь, часы, украшение), у 1,92% — еда.

52,08% респондентов публикуют фото с книгой, чтобы сохранить воспоминания для себя. 38,07% хотят поделиться эмоцией или моментом, 7,56% — показать свой вкус или кругозор, 1,37% — получить лайки и вовлечение, 0,74% — поддержать личный бренд и имидж, 0,18% — вписаться в ожидания аудитории.

Для 63,49% среди тех, у кого книги регулярно оказываются в центре кадра, важнее содержание (что это за книга, автор, смысл), для 26,98% — форма (обложка, оформление, эстетика), для 8,11% — контекст (где и как вы читаете — кафе, парк, поездка), для 1,42% — статусный посыл (эту книгу читают/о ней говорят).

В опросе участвовали 2711 россиян.

Ранее сообщалось, что 60% жителей России могут купить бумажную книгу исключительно из‑за красивой обложки или необычного оформления. 40% приобретают книги не столько для чтения, сколько для коллекционирования. 54% выбирают твердую обложку, около 6% — мягкую.