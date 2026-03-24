Почти две трети россиян покупают готовую еду на ужин

65% россиян покупают или заказывают готовую еду на ужин, а 57% — на обед. На завтрак такие блюда выбирают лишь 8% участников опроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

Готовая еда также используется для перекусов: после обеда к ней обращаются 20% респондентов, а после завтрака — 11%.

Более трети россиян (35%) регулярно приобретают готовую еду в сетевых магазинах: 10% делают это постоянно, еще 24% — часто. В магазинах у дома и минимаркетах готовые блюда покупают 32% опрошенных (10% — регулярно, 22% — довольно часто).

Сервисы доставки пользуются спросом у 30% респондентов: 7% заказывают еду на постоянной основе, а 23% делают это время от времени. Еще 22% предпочитают готовые блюда из кафе и ресторанов.

Большинство опрошенных ценят быструю доставку: две трети хотели бы получать заказ в течение часа, а 58% — к заранее выбранному времени и месту. Почти половина (47%) заинтересована в доставке блюд из разных заведений. Индивидуальное меню привлекает 27% респондентов, подбор рациона по калорийности — 16%, а планирование питания на день, неделю или месяц — 15%.

На доставку многоразового питания подписались бы 9% россиян, при этом лишь 4% заинтересованы в меню для веганов и вегетарианцев

При этом 95% не реже одного раза в неделю готовят дома самостоятельно. 52% делают это ежедневно.