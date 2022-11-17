«Почта России» запустит доставку образцов продукции из-за рубежа

«Почта России» решила запустить коммерческую доставку из Китая и Европы. Сервис будет особенно актуален для ритейла и малого бизнеса на фоне ухода иностранных курьерских служб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение оператора.

Новый сервис включает международную доставку небольших коммерческих отправлений, возможность оплаты в рублях, приём товара непосредственно с завода или склада за границей, международную перевозку и таможенное декларирование в адрес юридических лиц в Москве.

Отправления из Китая доставят за 10−15 дней авиасообщением и за 18−25 дней наземным транспортом, из Европы — за 7−10 дней. Максимальный вес одной посылки из КНР — 20 кг, из Европы — 30 кг. Также планируется запуск курьерской доставки.

Ранее о приостановке отправки посылок в Россию объявили FedEx, TNT, DHL и UPS. В связи с этим российский бизнес имеет трудности, например, в получении образцов для маркетинговых исследований или сертификации. Такими услугами в основном пользуются ритейлеры одежды, обуви, косметики и мебельные компании, отмечают эксперты.

Летом «Почта России» начала развивать направление экспресс-доставки. Компания обещала привезти товар за 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов.