«Почта России» займётся экспресс-доставкой из магазинов

«Почта России» начнёт развивать направление экспресс-доставки. Компания уже запустила службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу оператора.

Компания рассчитывает предоставлять ритейлерам собственных курьеров и IT-инфраструктуру. Курьеры будут собирать заказ в торговой точке и доставлять его клиенту день в день или в заданный ритейлером интервал в определенных географических зонах. Пилотный проект уже реализуется в Москве, в июле к доставке будет подключен Санкт-Петербург, а до конца года — ещё несколько городов-миллионников. Среди первых партнёров сервиса — «Л'Этуаль».

Партнёр Data Insight Борис Овчинников напоминает, что оператору предстоит оптимизировать каждый этап процесса доставки: от проработки маршрута следования до правильной сборки заказа, чтобы проект стал коммерчески успешным. Экспресс-доставка — сегмент, в котором сложно настроить операционную эффективность, предупреждает он.

Участники рынка надеются, что появление крупного игрока в сегменте позволит подключиться к экспресс-доставке представителям малого бизнеса. Близкий к проекту источник издания подтверждает, что служба будет работать с участниками малого и среднего бизнеса, а также с рестораторами.

Ранее МТС закрыл проект сервиса экспресс-доставки продуктов из близлежащих магазинов. Он перестал быть актуальным по окончании локдауна. Однако, по данным Data Insight, интерес к экспресс-доставке растёт. Так, в первом квартале года сегмент вырос на 182%, до 98 млрд руб.