«Почта России» запустила доставку в пункты выдачи и постаматы

«Почта России» запустила сервис для интернет-торговли. Компания предложит интернет-магазинам пересылку покупок в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис включает доставку отправлений весом до 15 кг в почтовые отделения и партнерские ПВЗ и постаматы. Внутригородской тариф составит 95 руб., междугородний объявят позднее, также потребуется внести плату за объявленную ценность в размере 0,25−0,42%.

Сеть собственных постаматов «Почты России» превышает 1,5 тыс., говорит ее представитель. По его словам, новая услуга будет предоставляться в 2 тыс. точек, включая более 1 тыс. постаматов. Уже подключены сети «Гермес», Qiwi и «Халва», в работе подключение других партнеров, к началу 2020 года число постаматов, включая партнерские, удвоится. А в конце октября стартует сервис клиентского возврата товаров через почтовые отделения и ПВЗ.

Гендиректор PickPoint Надежда Романова говорит, что компания также обсуждала возможность сотрудничества с «Почтой России», но «пока дальше обсуждений не сдвинулись с места». По ее словам, в постаматах посылки обычно хранятся три дня, каждый дополнительный день оплачивается отдельно, а тариф 95 руб. за семь дней приведет к убыткам. Тариф «Почты России» выглядит невысоким, соглашается президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, поэтому, возможно, планируются другие источники прибыли.

Это не первая попытка «Почты России» развивать доставку в партнерские постаматы. В 2012 году компания заключила соглашение с ЗАО «Почтомат», развивавшим сеть Logibox, крупнейшим партнером которой тогда был ритейлер Ozon. В 2018 году «Почтомат» был ликвидирован в результате банкротства.

В сентябре «Почта России» и Itsumo договорились об открытии маркетплейса с товарами из Японии. Новое сотрудничество позволит компании развивать почтовые отделения и усилить логистические и провозные способности. «Почта России» будет поставлять японские товары в Россию и наоборот.