Число магазинов в России за пять лет выросло почти на 10%

Число магазинов в России за пять лет увеличилось на 9,8% — с 817,5 тыс. в 2020 году до 897,5 тыс. в 2025-м. При этом суммарная площадь торговых залов выросла на 11,2%, сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные Росстата. Их публикует ТАСС.

В министерстве отметили, что количество торговых точек увеличивалось ежегодно. В частности, за 2025 год показатель вырос на 1 893 магазина.

Расширялись и крупнейшие продуктовые сети. Согласно годовым отчетам X5, количество магазинов «Пятерочка» за пять лет выросло на 52,9% — с 16,7 тыс. до 25,5 тыс. Число точек «Перекрестка» увеличилось на 7,6% — с 933 до 1 004. «Магнит» за аналогичный период нарастил количество магазинов на 55,1% — с 21,6 тыс. до 33,4 тыс.

Число минимаркетов в России за пять лет выросло на 7,8% — с 260,9 тыс. до 281,3 тыс.

В Минпромторге подчеркнули, что решения об открытии и закрытии торговых точек компании принимают самостоятельно. На них могут влиять оптимизация бизнес-процессов, насыщенность отдельных каналов продаж и изменение потребительского спроса. Трансформацию розничной торговли в ведомстве назвали естественным процессом, связанным с изменением поведения покупателей и появлением новых форматов торговли.