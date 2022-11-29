«Почта России» начнёт доставлять товары с европейских маркетплейсов

«Почта России» начнёт предоставлять посреднические услуги при покупке одежды с европейских маркетплейсов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, а также сайтов Zara, H&M, Nike, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

Пользователи смогут совершать покупки через сайт «Почта Global». При наличии иностранной банковской карты покупатель может оформить заказ самостоятельно, а для оплаты покупок с помощью российских карт потребуется вносить ссылки на товары в личном кабинете и оплачивать счёт. Сотрудник «Почты Global» уточнит наличие товара в зарубежном интернет-магазине, после чего оформит покупку.

Оплаченный заказ поступит на склад в Берлине, оттуда — в Россию. Срок доставки — от 14 дней. Комиссия сервиса составит 10% от стоимости заказа, но минимум $7. Возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.

О запуске сервиса заказов товаров из-за рубежа ранее объявил СДЭК. Там отметили, что спрос на заказы ежемесячно растет в 2−3,5 раза. 40% покупок российских пользователей за рубежом приходится на одежду и обувь Zara, Uniqlo, H&M и около 20% — на электронику Apple и Dyson.

В целом спрос россиян на заказы из-за рубежа высокий. Однако эксперты предупреждают, что проблемы с оплатой заказов и сложности с логистикой всё ещё сохраняются. Среди дополнительных рисков не исключена и возможность блокировки платформы в ЕС и Великобритании, так как она обходит ограничения, выставляемые зарубежными брендами.