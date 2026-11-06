Fix Price увеличила онлайн-продажи в России более чем на четверть

За девять месяцев 2026 года сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price увеличила объем интернет-продаж в России на 28% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Средний чек при покупке онлайн втрое превысил средний чек при покупке в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Fix Price.

Компания продает товары в своем мобильном приложении и на сайте, а также на платформах партнеров: «Купер», «Яндекс Еда» и «Деливери». В планах — расширить сеть партнеров-маркетплейсов.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Fix Price по МСФО за январь-сентябрь 2026 года снизилась на 24,2% год к году, до 4,86 млрд руб. Выручка увеличилась на 6,3%, до 242,2 млрд руб., показатель EBITDA — на 7,7%, до 28,4 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 8,5%, до 28,7 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 11,8%.