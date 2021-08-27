«Почта России» начала выдавать посылки в метро

«Почта России» начала устанавливать почтоматы в столичной подземке. Через них можно будет получать посылки из большей части интернет-магазинов, с которыми сотрудничает компания, в том числе из AliExpress, Avon, «Читай-город», рассказали в пресс-службе компании.

Первый почтомат заработал в переходе станции «Пушкинская», всего в ближайшее время планируется установить 90 пунктов выдачи посылок. Уточняется, что в первое время почтоматы будут работать на выдачу только предварительно оплаченных интернет-заказов. В ближайшее время компания запустит оплату заказов картой через POS-терминал.

Алексей Лаптев, гендиректор по операционному управлению и розничной торговле «Почты России»: Запуск почтоматов в московском метро — важная веха в развитии нашей сети. Теперь у людей будет возможность получить заказ из интернет-магазина, не отклоняясь от привычного маршрута, например по дороге с работы домой.

Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов компании. Выдача посылок в метро значительно расширит сеть, позволив клиентам получать посылки в удобном для них формате в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.

Сейчас клиенты могут забирать посылки в 500 почтоматах компании и более 1500 партнерских почтоматах. До конца года почтовый оператор планирует закончить установку и подключение пяти тысяч собственных аппаратов в 37 российских городах.