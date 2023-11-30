Обслуживание долга «Почты России» могут переложить на Фонд национального благосостояния

В российском правительстве могут рассмотреть в качестве одной из мер поддержки «Почты России» возможность переложить обслуживание её долга на Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом со ссылкой на источник, близкий к оператору, сообщают «Ведомости».

Собеседник издания, близкий к кабмину, подтвердил, что такое предложение высказывалось после того, как председатель правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов в пользу «Почты России». Однако «активные дискуссии по нему пока только предстоят», окончательного решения по инициативе нет. Авторов идеи источники не назвали.

Появившееся весной этого года предложение финансировать убытки «Почты» за счёт сбора с компаний интернет-торговли «вряд ли будет вновь обсуждаться до смены действующего правительства», считает близкий к госкомпании собеседник. Поэтому единственным вариантом финансирования оператора остаётся господдержка, добавил он. По его словам, сейчас решается вопрос, каким образом она будет осуществляться.

«Свободных денег в бюджете на поддержку «Почты России» сейчас нет, и Минфин выступает категорически против какого-либо дополнительного финансирования почтового оператора», — заявил он.

В пресс-службах Минцифры и Минфина изданию не ответили на запрос. Представители правительства и «Почты России» от комментариев отказались.

В настоящее время общая долговая нагрузка «Почты России» превышает 100 млрд руб. Обслуживание этого долга обходится оператору в 14−15 млрд руб. в год, сказал один из источников «Ведомостей».

Общий объём долгосрочных обязательств «Почты России» на конец 2022 года составлял более 111 млрд руб. Основная часть — около 74 млрд руб. — это кредиты и займы, ещё 26 млрд руб. — обязательства по договорам аренды.

Как отметил собеседник издания, близкий к «Почте России», если переложить расходы по обслуживанию долга «Почты» на ФНБ, это покроет только часть необходимых затрат на поддержание деятельности компании. Общий дефицит бюджета оператора составляет более 20 млрд руб., напомнил он.