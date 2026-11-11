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11.11.2026 в 08:30

Число банковских офисов в России сократилось до минимума за 16 лет

На 1 ноября в стране насчитывалось 20,6 тысяч отделений

Количество банковских офисов в России достигло минимума с 2010 года, сообщает «Прайм». Согласно данным Банка России, на 1 ноября в стране работало 20 562 отделения против 20 740 месяцем ранее. В начале 2026 года насчитывалось 22 355 банковских офисов. С января их количество сократилось на 8,72%.

Основная причина закрытия отделений — изменение потребительского поведения и переход клиентов на цифровые сервисы. Кроме того, банки стремятся оптимизировать операционные расходы, рассказала советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева.

При этом физические офисы остаются востребованными для решения сложных финансовых вопросов, обслуживания бизнеса и операций, требующих личного присутствия. Они также важны для пожилых людей и жителей небольших населенных пунктов, отметила эксперт.

По ее прогнозу, банковская сеть продолжит сокращаться, но отделения станут более специализированными и функциональными. Банки будут совмещать физические точки обслуживания с цифровой инфраструктурой.

В начале октября глава «Сбера» Герман Греф заявил о сохранении отделений для не готовых к «цифре» клиентов. Он отмечал, что резкий отказ от офлайн-инфраструктуры может вызвать негативную реакцию клиентов.

банк Офис
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