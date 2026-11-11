Александр Чачава продаст My.Games менеджменту компании

Разработчик и издатель видеоигр My.Games объявил о проведении сделки по выкупу компании ее руководством у единственного акционера, основателя LETA Capital Александра Чачавы. Об этом сообщила пресс-служба My.Games.

Инициаторами сделки выступили гендиректор My.Games Елена Григорян и операционный директор Денис Савута. Также к сделке присоединился частный инвестор Георгий Нурисламов, базирующийся в ОАЭ.

Стороны подписали обязывающее соглашение о приобретении. Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году.

После завершения сделки My.Games продолжит свою деятельность под прежним брендом и руководством, сохраняя сложившиеся отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками.

В период завершения сделки операционная деятельность компании будет осуществляться в обычном режиме.

В сентябре 2022 года Чачава купил игровой холдинг My.Games у VK за $642 млн.