Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2026 в 11:20

Александр Чачава продаст My.Games менеджменту компании

Сделку закроют в этом году

Разработчик и издатель видеоигр My.Games объявил о проведении сделки по выкупу компании ее руководством у единственного акционера, основателя LETA Capital Александра Чачавы. Об этом сообщила пресс-служба My.Games.

Инициаторами сделки выступили гендиректор My.Games Елена Григорян и операционный директор Денис Савута. Также к сделке присоединился частный инвестор Георгий Нурисламов, базирующийся в ОАЭ.

Стороны подписали обязывающее соглашение о приобретении. Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году.

После завершения сделки My.Games продолжит свою деятельность под прежним брендом и руководством, сохраняя сложившиеся отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками.

В период завершения сделки операционная деятельность компании будет осуществляться в обычном режиме.

В сентябре 2022 года Чачава купил игровой холдинг My.Games у VK за $642 млн.

Сделка MY.GAMES Александр Чачава
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.