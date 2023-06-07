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07.06.2023 в 09:00

Минпромторг не поддержал идею сбора с маркетплейсов в адрес «Почты России»

Ранее депутаты Госдумы обеспокоились ростом цен на потребительские товары из-за введения налога

Минпромторг не одобрил предложенный «Почтой России» механизм поддержки её убыточных отделений через взимание инфраструктурного налога в 0,5% от квартального оборота крупных маркетплейсов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев со ссылкой на письмо министерства.

В документе, выдержки из которого приводит парламентарий, Минпромторг разделяет позицию Ассоциации интернет-торговли и депутатов фракции «Справедливая Россия», указывая на «негативные эффекты для торгово-экономических процессов в государстве» в случае реализации инициативы почтового оператора. При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы участвовать в совещании с привлечением всех заинтересованных сторон.

В конце мая обращение с критикой инициативы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину вместе с Гусевым направили лидер фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов, глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и первый замглавы комитета по контролю Дмитрий Гусев.

В письме парламентарии выразили обеспокоенность ростом цен на потребительские товары из-за возможного ввода инфраструктурного платежа, а также «отсутствием чёткой стратегии развития госкомпании».

Ранее в адрес депутатов поступили обращения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), до этого выступившей против введения такого налога, и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

В начале мая источник «Интерфакса» сообщал, что гендиректор «Почты России» Михаил Волков направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором он указал на необходимость введения инфраструктурного налога для крупных маркетплейсов. Взимать платёж Волков предложил с участников рынка электронной коммерции с годовой выручкой от 1 млрд руб.

Почта России Минпромторг
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